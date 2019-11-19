ИАЦ "Альпари": Рынок акций за неделю: «ПИК» на пике, а «Газпром» в пике

На прошлой неделе с 8 по 15 ноября на российском фондовом рынке на смену росту пришло падение. По итогам недели индекс МосБиржи и индекс РТС упали на 1,3% каждый, до 2934,82 пункта и 1449,42 пункта соответственно.

А вот цена нефти североморской марки Brent на прошедшей неделе продолжала повышаться, и к концу недели прибавила 0,9%, поднявшись до $62,73 за баррель. Мировые фондовые рынки бросало из крайности в крайность на фоне поступавших всю прошлую неделю противоречивых заявлений о том, состоится или опять будет отложена торговая сделка США и Китая. К концу недели после оптимистичных заявлений министерства торговли США оптимизм на мировых фондовых рынках возобладал. Однако в России акции нефтегазового сектора на прошлой неделе оказались не в числе лидеров, скорее, наоборот.

На падающем рынке неплохо росли акции девелоперских и строительных компаний, в частности, лидером роста оказались акции строительной группы «ПИК». Акции за неделю выросли на 6,2%, до 364,5 руб. Причины роста пока не ясны, возможно, единственной из них являлось то, что неделей ранее акции группы компаний сильно упали против рынка и на прошлой неделе выглядели недооценёнными. При этом финансовые результаты компании за девять месяцев по РСБУ выглядят очень слабыми: выручка за девять месяцев упала в годовом исчислении на 9%, до 15,6 млрд руб., а чистая прибыль в годовом выражении упала в четыре раза, до 295,9 млрд руб.

Можно отметить, что на прошлой неделе против рынка неплохо выросли акции строительной группы «ЛСР» на 2,9%, до 770,2 руб., на ожиданиях высоких дивидендов. На сегодняшний день акции «ПИК» находятся вблизи нашей целевой цены в 370 руб. Мы рекомендуем «держать» бумаги.

А вот «голубые фишки» на прошлой неделе показали себя не с лучшей стороны, и аутсайдером рынка оказались акции «Газпрома», подешевевшие за неделю на 6,8%, до 248,01 руб. за акцию. Новостной фон прошлой недели способствовал обвалу: это и уведомление, присланное российской корпорации её польским партнёром о том, что Польша по истечении контракта по поставкам газа намерена отказаться от его продления; и новость о том, что «Назпром» отказался от размещения евробондов, номинированных в швейцарских франках, из-за угроз Украины забрать у него привлечённые средства в счёт погашения долга перед украинским «Нафтогазом».

Пока от «Газпрома» не последовало разъяснений ни по вопросу о продлении контракта с Польшей, ни по планам дальнейших размещений или отказа от размещения евробондов. Мы рассматриваем это падение акций «Газпрома» как возможность выгодно приобрести подешевевшие акции. Наша целевая цена акции «Газпрома» составляет 280 руб., рекомендуем «покупать» бумаги с горизонтом на год.

На текущей неделе мы предполагаем динамику индекса РТС в интервале 1440-1480 пунктов, а индекса МосБиржи – в 2920-2970 пунктов.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»