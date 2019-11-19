Россельхозбанк успешно разместил выпуск 4-летних биржевых облигации на 5 млрд рублей со ставкой купона 7%

15 ноября 2019 г. успешно завершилось размещение выпуска 4-летних биржевых облигаций АО «Россельхозбанк» серии БО-10Р в объеме 5 млрд рублей.



Книга заявок по выпуску была открыта 06 ноября 2019 г. с ориентиром по ставке купона 7,0–7,10% годовых. В ходе бук-билдинга было подано более 40 заявок от всех групп инвесторов: банков, инвестиционных и управляющих компаний, а также частных лиц. Финальная ставка полугодового купона была определена на уровне 7,00% годовых, что соответствует нижней границе ценового диапазона. Зафиксированная ставка купона стала самой низкой за всю историю заимствований Банка.



Организатором и агентом по размещению Россельхозбанк выступил самостоятельно.



Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Биржевые облигации включены в Третий котировальный список Московской Биржи.