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Россельхозбанк успешно разместил выпуск 4-летних биржевых облигации на 5 млрд рублей со ставкой купона 7%

19 ноября 2019

15 ноября 2019 г. успешно завершилось размещение выпуска 4-летних биржевых облигаций АО «Россельхозбанк» серии БО-10Р в объеме 5 млрд рублей.

Книга заявок по выпуску была открыта 06 ноября 2019 г. с ориентиром по ставке купона 7,0–7,10% годовых. В ходе бук-билдинга было подано более 40 заявок от всех групп инвесторов: банков, инвестиционных и управляющих компаний, а также частных лиц. Финальная ставка полугодового купона была определена на уровне 7,00% годовых, что соответствует нижней границе ценового диапазона. Зафиксированная ставка купона стала самой низкой за всю историю заимствований Банка.

Организатором и агентом по размещению Россельхозбанк выступил самостоятельно.

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Биржевые облигации включены в Третий котировальный список Московской Биржи.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.


/ СИА /
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