«Открытие»: Российский рынок не может найти идею для роста

Андрей Кочетков, ведущий аналитик брокерской компании банка «Открытие»:

К 15:20 мск индекс МосБиржи подрастал на 0,01% до 2935,16 п., а РТС снижался на 0,13% до 1447,58 п. Отечественный рынок начинал день позитивно, но затем продавцы повысили свою активность. Негативом для многих стало то, что ГМК «Норникель» ожидает роста капитальных затрат до $4 млрд в год до 2025 года. Естественно, что увеличение инвестиций предлагается совершить за счёт сокращения дивидендных выплат. Yandex оказался среди лидеров дня на объявлениях о программе обратного выкупа на $300 млн, а также об изменениях в структуре корпоративного управления. В частности, появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который сможет выдвинуть двух из 12 членов совета директоров, а также будет иметь право «вето» по различным вопросам и согласовывать сделки по консолидации более 10% голосующих акций компании в одних руках. Некоторые на рынке допускают, что Yandex сделал очередной шаг на пути превращения в государственную компанию. Бумаги «Магнита» слабо реагировали на новости о дивидендных рекомендациях. Совет директоров торговой сети рекомендовал утвердить дивиденды по итогам девяти месяцев в размере 147,19 рублей на акцию. «Газпром нефть» сообщает о росте прибыли по МСФО за девять месяцев на 7,1% до 320 млрд рублей при росте выручки на 2,4% до 1,871 трлн рублей. В лидерах дня также были «Распадская», «САФМАР» и АФК «Система». Самыми слабыми, кроме ГМК «Норникель», оказались «Детский мир», «Полюс», «АЛРОСА» и «ЛУКОЙЛ». Активность была чуть ниже, чем в среднем за торговую сессию на прошлой неделе. К середине дня объём сделок на основной секции Московской биржи едва перевалил за 27 млрд рублей.

Сам рубль начинал день с попыток укрепления, но затем растерял свои достижения. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4030 рублей. Однодневная ставка MosPrime осталась на уровне 6,63%, недельная 6,68%, а месячная снизилась до 6,73%. Большинство факторов всё же указывает на возможность укрепления рубля. На текущей неделе поддержку будет оказывать налоговый период, относительно высокие цены на нефть, а также ожидания позитивных новостей по торговым переговорам США и КНР. К 15:20 мск пара USD/RUB – 63,875 (+0,17%), EUR/RUB – 70,642 (+0,2%).

Некоторая неуверенность российскому рынку могла передаться из Европы. Европейские индексы торговались без особой уверенности. Сектор автомобилестроения оказался самым слабым, теряя до 1,4%. Финансовые услуги показали рост близкий к 1%. Новостей о телефонных переговорах вице-премьера Китая и американских министра финансов и торгового представителя оказалось недостаточно. Тем более что переговорщики вновь говорили о вопросах, которые вызывают беспокойство. Уже полторы недели запрос Китая о поэтапном снятии импортных пошлин остаётся без ответа. К 15:20 мск DAX – 13228,09 п. (-0,1%), CAC 40 – 5931,5 п. (-0,13%), FTSE 100 – 7324,94 (+0,3%).

На рынке нефти без особых перемен. Впрочем, стоит отметить, что предлагаемая цена первичного размещения Saudi Aramco оказалась ниже ожиданий. Инвесторам предлагаются 1,5% акций по цене $8-$8,53 за штуку, что оценивает компанию в $1,6-$1,71 трлн. Ранее ожидалось, что по цене IPO капитализация будет оценена в $2 трлн. Нефтяные трейдеры ждут новостей о торговых переговорах, игнорируя прочие факторы. Впрочем, пятничная статистика по активным буровым всё же оказывает поддержку. Число активных буровых установок сокращается четыре недели подряд, а за прошлую упало на 10 штук до 674 единиц. К 15:20 мск Brent – $63,12 (-0,28%), WTI – $57,69 (-0,24%), золото – $1459,1 (-0,64%), медь – $5816,92 (+0,02%), никель – $14830 (-0,97%).

Индекс доллара снижался на 0,08% до 97,92 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам выросла до 1,85%. К 15:20 мск пара EUR/USD – $1,106 (+0,1%), GBP/USD – $1,295 (+0,38%), USD/JPY – 109,04 (+0,25%).

Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка в начале дня в пределах 0,3%. Бумаги Boeing могут показать рост на новостях о том, что SunExpress может закупить ещё 10 авиалайнеров B737 Max в дополнение к ранее приобретённым 32 самолётам. Вечером статистики будет немного. В России выйдут данные по промышленному производству. В США ожидается индекс строительного рынка от Национальной ассоциации строителей. Российский рынок пока не может найти идею для роста, но может его начать, если США и КНР объявят о согласовании первой фазы соглашения и дате саммита лидеров.