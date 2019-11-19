ИАЦ «Альпари»: Стабильность нефти настраивает на нейтральное начало торгов рублем

Понедельник котировки нефти завершили снижением. Торги начались вблизи отметки $62,6 за баррель марки Brent. В ходе утренних торгов цена поднялась до $62,9, развернулась и отправилась вниз. В результате вечером цена опускалась до $61,3, хотя и завершила день чуть выше, около $61,6. Основной причиной снижения цен на черное золото стали очередные сомнения по поводу заключения торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином. Утром вторника нефть торговалась в узком диапазоне, вблизи вчерашнего закрытия. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent составляет $61,0-62,2 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сохраняется между $60,8-63,0. В ночь со вторника на среду выйдет отчет Американского нефтяного института по запасам нефти. Напомним, что неделю назад они снизились на 0,5 млн баррелей.

Европейские индексы закрылись в понедельник разнонаправленно. Реагируя на неопределенность вокруг американо-китайских торговых соглашений, американские индексы продолжили обновлять исторические максимумы. На таком фоне российский рынок продемонстрировал умеренное снижение. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи потерял 0,35%, долларовый индекс РТС на фоне ослабления рубля снизился сильнее, на 0,44%. Среди лидеров снижения – «Детский мир» (-3,21%) и АК «АЛРОСА» (-2,49%). Американский индекс Dow 30 при этом вырос на 0,11%. Утром вторника большинство индексов стран АТР росло на 0,5-1,3%. Исключением был японский Nikkei 225, который терял 0,5%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3 123 п., на 0,05% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Утренний рост большинства азиатских рынков задает умеренно-благоприятный внешний фон перед открытием рынка российских акций. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2895-2955 пунктов, по индексу РТС — 1430-1455 пунктов. Сегодня финансовую отчетность по МСФО опубликуют «МТС» и «Мечел».

Вслед за акциями в понедельник снизился и рубль. По итогам дня на МосБирже, доллар подорожал до 63,8225 руб. (+5,5 коп.), а европейская валюта выросла до 70,6925 руб. (+19,25 коп.). Слабость рубля объяснялась снижением нефтяных котировок, а разница в динамике двух валют связана ростом пары EUR/USD с 1,1050 до 1,1070. Утренняя стабильность рынка нефти приведет к нейтральному началу торгов рублем, вблизи уровней вчерашнего закрытия. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США — 63,2-64,5 руб., для европейской валюты — 70,0-71,4 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»