ИАЦ «Альпари»: Рубль находится в сбалансированной зоне 63,50-64,20 руб.

В понедельник, 18 ноября, торги по рублевым парам завершились ростом. Наибольшие потери рубль понес против британского фунта. Пара доллар/рубль выросла на 0,09%, до 63,82 руб., евро/рубль – на 0,27%, до 70,69 руб., фунт/рубль – на 0,33%, до 82,70 руб.

Торги на Мосбирже открылись ростом по иностранным валютам. Рубль немного ослаб к доллару США на фоне противоречивых данных по сделке США - Китай. В воскресенье стало известно, что в ходе телефонных переговоров стороны договорились о продолжении контактов, чтобы разрешить спорные вопросы.

На американской сессии инвесторы побежали из рисковых активов после сообщений корреспондента CNBC о том, что настроение в Пекине по поводу торговой сделки является пессимистичным из-за нежелания президента США Дональда Трампа отменить тарифы на китайский импорт.

Во вторник, 19 ноября, на торгах в Азии нефть сорта Brent торгуется в небольшом плюсе на уровне $62,27. Покупателям не удалось закрепиться выше сопротивления $63,30. Американо-китайские торговые переговоры и встреча ОПЕК в начале декабря являются ключевыми событиями для нефтяного рынка. В связи с этим по нефти ожидается продолжение консолидации.

Пока Brent стоит больше $61,20, рублю ничего не угрожает. Зона 63,50-64,20 руб. для российской валюты выглядит сбалансированной. В центре внимания участников рынка по-прежнему остается торговая сделка между США и Китаем. Геополитика продолжит определять настроения на финансовых рынках, пока не будет заключено промежуточное соглашение.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»