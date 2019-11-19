ИАЦ "Альпари": EURUSD - цена восстановилась на 50% от падения

В понедельник, 18 ноября, торги по паре евро/доллар завершились ростом. На американской сессии курс евро повышался до 1,1090. К закрытию дня курс снизился до 1,1072. Драйвером для валютного рынка выступает новостной фон по торговой сделке между США и Китаем.

В воскресенье стало известно, что в ходе телефонных переговоров стороны договорились о продолжении контактов, чтобы разрешить спорные вопросы. На американской сессии инвесторы побежали из рисковых активов после сообщений корреспондента CNBC о том, что настроение в Пекине по поводу торговой сделки является пессимистичным из-за нежелания президента США Дональда Трампа отменить тарифы на китайский импорт. Золото и йена подорожали, юань подешевел.

На торгах в Азии цена снижалась до 1,1063. Новости по сделке США-Китай продолжил оказывать сильное влияние на все рынки. Текущая котировка 1,1079. По прогнозу от пары жду роста до 1,1085 и на американской сессии снижения до уровня 1,1060. Падение ниже него на данный момент не рассматривал, так как нужно посмотреть на реакцию покупателей во время встречи цены с балансовой линей.

Новостной блок скудный. Если новостей по сделке не будет, то можно спокойно использовать сигналы индикаторов.

В 10:00 мск Швейцария сообщит об изменении сальдо торгового баланса за октябрь. Не оказывает влияния на рынок.

В 12:00 мск еврозона опубликует данные об изменении сальдо платежного баланса за сентябрь.

В 14:00 мск в Британии выйдет отчет по промышленным заказам за ноябрь.

В 16:30 мск Канада опубликует данные об изменении объема производственных поставок за сентябрь. США заявят об изменении выданных разрешений на строительство и числа закладок новых фундаментов за октябрь.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»