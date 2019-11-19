Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 19 ноября: 2 989,3501 руб/1 г золота и 34,5800/1 г серебра ЦБ РФ с 19 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 989,3501 руб.

1 грамм серебра - 34,5800 руб.

1 грамм платины - 1 807,8700 руб.

1 грамм палладия - 3 509,1599 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 21,0599 р. (0,70%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,4100 р. (1,17%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 8,5200 р. (0,47%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 48,4501 р. (1,36%) .

dims

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/ СИА /

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