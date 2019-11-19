Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 19 ноября: 2 989,3501 руб/1 г золота и 34,5800/1 г серебра
19 ноября 2019
ЦБ РФ с 19 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 989,3501 руб.
- 1 грамм серебра - 34,5800 руб.
- 1 грамм платины - 1 807,8700 руб.
- 1 грамм палладия - 3 509,1599 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
21,0599 р. (0,70%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,4100 р. (1,17%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
8,5200 р. (0,47%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
48,4501 р. (1,36%).
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