Комментарии

ПСБ: Удерживаем позиции выше 2920 пунктов

20 ноября 2019

Во вторник российский фондовый рынок смог отыграть часть потерь, понесенных днем ранее, несмотря на умеренно негативный внешний фон. Так, в Европе к вечеру основные индексы демонстрировали разнонаправленную динамику, а в США после первого часа торгов Dow Jones и S&P500 теряли в пределах 0,2%. Поводом к продажам в наших акциях могла стать ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent потерял более 1%, отступив в район 61,6 доллара за баррель. Несмотря на это к 18.30 мск. индекс МосБиржи прибавлял порядка 0,3%, поднявшись в район 2933 пунктов. Лидерами торгов выступили акции Системы и ФСК ЕЭС, рост которых превысил 3,5%. Хуже рынка торговались ИнтерРАО и Распадская, снизившиеся на 1,4% и 1,8% соответственно. Отметим, что в последние сессии российский рынок удерживает позиции выше отметки 2920 пунктов, которая стала локальной поддержкой для российского рынка. В результате коррекции от максимумов и последовавшей за ней консолидации, частично снята перекупленность нашего рынка. В этой ситуации, несмотря на отсутствие рядом сильных поддержек, «быки» могут попытаться использовать уровень 2920 пунктов, как опору в попытках возобновить восходящую динамику.

На валютной секции Московской биржи котировки основных мировых валюта практически не изменились по отношению к рублю. Так, к окончанию основной сессии доллар и евро прибавляли символические 0,04%, торгуясь в районе 63,8 и 70,7 рубля соответственно. Отметим, что российская валюта второй день игнорирует снижение котировок нефти. При этом доллар продолжает торговаться ниже 64 рублей. «Быкам» пока не хватает сил для его преодоления, что открыло бы им дорогу к уровню 65 рублей. В этой связи более вероятным выглядит отступление американской валюты в район 63,5 рубля.  

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

#новаяслата
«Слата – два мира». Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты
«Слата» – о 8 трендах продуктового ритейла
«Слата» обновляет формат
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги