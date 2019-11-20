ПСБ: Удерживаем позиции выше 2920 пунктов

Во вторник российский фондовый рынок смог отыграть часть потерь, понесенных днем ранее, несмотря на умеренно негативный внешний фон. Так, в Европе к вечеру основные индексы демонстрировали разнонаправленную динамику, а в США после первого часа торгов Dow Jones и S&P500 теряли в пределах 0,2%. Поводом к продажам в наших акциях могла стать ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent потерял более 1%, отступив в район 61,6 доллара за баррель. Несмотря на это к 18.30 мск. индекс МосБиржи прибавлял порядка 0,3%, поднявшись в район 2933 пунктов. Лидерами торгов выступили акции Системы и ФСК ЕЭС, рост которых превысил 3,5%. Хуже рынка торговались ИнтерРАО и Распадская, снизившиеся на 1,4% и 1,8% соответственно. Отметим, что в последние сессии российский рынок удерживает позиции выше отметки 2920 пунктов, которая стала локальной поддержкой для российского рынка. В результате коррекции от максимумов и последовавшей за ней консолидации, частично снята перекупленность нашего рынка. В этой ситуации, несмотря на отсутствие рядом сильных поддержек, «быки» могут попытаться использовать уровень 2920 пунктов, как опору в попытках возобновить восходящую динамику.



На валютной секции Московской биржи котировки основных мировых валюта практически не изменились по отношению к рублю. Так, к окончанию основной сессии доллар и евро прибавляли символические 0,04%, торгуясь в районе 63,8 и 70,7 рубля соответственно. Отметим, что российская валюта второй день игнорирует снижение котировок нефти. При этом доллар продолжает торговаться ниже 64 рублей. «Быкам» пока не хватает сил для его преодоления, что открыло бы им дорогу к уровню 65 рублей. В этой связи более вероятным выглядит отступление американской валюты в район 63,5 рубля.

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ