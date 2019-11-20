ИАЦ «Альпари»: Рынок закрывается в «зеленом»

На российском фондовом рынке сегодня в большинстве покупатели. Впрочем, они настроены очень осторожно и не торопятся с масштабными приобретениями, поэтому их активность носит скорее умеренный характер. Это значит, что внешний фон стабилен, и раз ничего плохого не случилось, можно покупать.

Индекс МосБиржи при этом восстановился к 2938 пунктам. Это совершенно не мешает ему оставаться в коридоре 2900-2975 пунктов далее. Индекс РТС консолидируется к вечеру возле 1450 пунктов.

Ажиотаж вокруг «Яндекса» понемногу стихает. Кто-то говорит теперь, что компания пошла на максимальные уступки государству с тем, чтобы сохранить бизнес и иметь возможность развивать его далее. Кто-то считает, что внутри новой структуры управления «Яндексу» будет значительно комфортнее, раз надзор видоизменяется. Как бы то ни было, последние решения компании как минимум красивы и изящны. Бумаги эмитента сегодня снижаются на 0,8%, но это слишком похоже на коррекцию после вчерашнего взлета.

Среди рыночных фаворитов сегодня фигурируют бумаги «Магнита». Пока это больше попытка закрепиться в боковом коридоре 3260-3378 руб., но если в ближайшее время акция сумеет пробить промежуточное сопротивление на 3365 руб., откроется дорога к верхней границе коридора.

Рублевые пары сегодня мало движутся. Доллар США к вечеру почти не шевелится и консолидируется около 63,81 руб., краткосрочный коридор колебаний в пределах 63,75-64,05 руб. остается актуальным. Евро стабилен около 70,70 руб., хотя сейчас вполне мог бы шагнуть чуть выше 70,85 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»