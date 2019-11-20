ИАЦ «Альпари»: Индекс МосБиржи завершит торги в коридоре 2930-2950 пунктов

Российские фишки подошли к финалу вторника в плюсе. Индекс МосБиржи и долларовый индекс РТС находятся в «зеленой» зоне. Индекс МосБиржи завершит сегодняшние торги в коридоре 2930-2950 пунктов. Нефть сорта Brent торгуется по $61,68 за баррель, теряя 1,22%. Российский рубль – без четкой динамики. Ожидаемый коридор на сегодня по паре доллар/рубль составляет 63,7-63,9, евро/рубль – 70,6-70,8. Евро/доллар – 1,108.

По данным Министерства финансов США, в сентябре текущего года власти РФ увеличили вложения в американские ценные бумаги до $10,075 млрд. Как уточняется, $3,066 млрд Россия вложила в долгосрочные облигации США, еще $7,009 млрд – в краткосрочные. В 2018 году вложения сократились с $96 млрд до $48,7 млрд, потом до $14,9 млрд. В августе 2019 года вложения увеличили до $9,3 млрд. Теперь эта сумма составляет $10,075 млрд. Лучше американских облигаций пока никто и ничего не придумал, так как это абсолютно ликвидный и надежный актив. Однако санкционные риски заставили Россию избавиться от данных активов.

«Газпром» предложил «Нафтогазу» продлить контракт на транзит газа или заключить новый на ближайший год с учетом прогноза на 2020 год по спросу в ЕС, говорится в сообщении российской компании. Обязательным условием официального предложения «Газпрома» является взаимный отказ от претензий в международном арбитраже. Общая сумма компенсаций и штрафов, которые Украина рассчитывает взыскать с «Газпрома», превышает $22 млрд.

С нашей точки зрения, Украина в принципе не пойдет на требования «Газпрома» и транзитный договор не будет подписан. «Газпром» введет в строй «Северный поток-2» и «Турецкий поток», а пока трубопроводы не будут готовы, задействует свои ПХГ в Европе и спотовый рынок. В ближайшее время акции «Газпрома» будут особенно волатильны. После прекращения транзита газа через Украину, Киев пойдет дорогой «Юкоса» и фирмы Noga. Шума будет много, но вряд ли Россия заплатит хотя бы цент.

Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари»