ИАЦ «Альпари»: «Газпром» и Украина не договорятся

Обязательным условием официального предложения «Газпрома» является взаимный отказ от претензий в международном арбитраже. Общая сумма компенсаций и штрафов, которые Украина рассчитывает взыскать с «Газпрома», превышает $22 млрд.
С нашей точки зрения, Украина в принципе не пойдет на требования «Газпрома» и транзитный договор не будет подписан. «Газпром» введет в строй «Северный поток-2» и «Турецкий поток», а пока трубопроводы не будут готовы, задействует свои ПХГ в Европе и спотовый рынок. В ближайшее время акции «Газпрома» будут особенно волатильны. После прекращения транзита газа через Украину, Киев пойдет дорогой «Юкоса» и фирмы Noga. Шума будет много, но вряд ли Россия заплатит хотя бы цент.
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