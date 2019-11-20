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ИАЦ «Альпари»: «Евробыки» испытывают трудности с продвижением к 1,11

20 ноября 2019

На торгах в Европе основные валюты демонстрируют смешанную динамику.  Австралийский доллар и «новозеландец» торгуются в плюсе, остальные ушли в отрицательную область. Пара евро/доллар повышалась до 1,1082, где покупатели встретились с сопротивлением. К открытию американской сессии евро подешевел к доллару до 1,1064.

Основное событие 2019 года – торговая война между США и Китаем. Возобновившиеся сомнения в отношении торговых переговоров заставляют инвесторов нервничать и прибегать к защитным активам. Как только торговая сделка отойдет на второй план, евро окажется под давлением на фоне смягчения монетарной политики ЕЦБ.

Продавцы в паре евро/доллар проверили на прочность трендовую линию от минимума 1,0989 (14 ноября), но не смогли её пройти с первого раза. После отскока сформировался торговый диапазон в 20 пунктов, который с каждым часом сужается. Цене легче выйти из него вверх в рамках восходящего движения. После трехдневного роста продавцам ничего не мешает, кроме трендовой линии, чтобы скорректировать курс до 1,1055. 

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»


/ СИА /
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