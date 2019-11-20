ИАЦ «Альпари»: Фунт подтянется к 1,30

Фунт стерлингов во вторник днем приостановил свой рост в паре с долларом США, но позитив, который толкал его ранее, все еще сохраняет свою актуальность. Инвесторы действительно поверили в то, что на декабрьских выборах Консервативная партия может выиграть выборы и помочь провести в парламенте сделку с ЕС по Brexit.

Если консерваторы получат большинство, можно будет считать, что сделка уже прошла согласование, а Борис Джонсон все же добился своего. Результаты опросов общественности пока подтверждают, что вероятность реализации подобного сценария очень высока.

У Великобритании есть время до 31 января 2020 года, чтобы согласовать и ратифицировать все элементы сделки с Евросоюзом по Brexit. Brexit переносился уже дважды - третьего раза может и не случиться, потому что официальный Брюссель уже откровенно измучен бесконечными переговорами, которые в основном ничего и не приносят.

Техническая картина торгов парой фунт/доллар пока остается положительной для «британца», сегодняшнее снижение может носить коррекционный характер после восьми дней почти непрерывного подъема. Основные торги сейчас идут около 1,2930, ближайшая поддержка располагается на уровне 1,2920, под ней – отметка 1,2905. От области 1,2910-1,2915 рынок может снова начать покупать к цели на 1,1,3000.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»