ИК «Фридом Финанс»: Неудержимые «быки» толкают S&P500 вверх

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Основные фондовые индексы Уолл-стрит завершили торги 18 ноября небольшим ростом. Инвесторы продолжали следить за новостями, касающимися торговых отношений США и Китая. Администрация Трампа на 90 дней продлила лицензии, позволяющие американским компаниям вести дела с китайским телекоммуникационным гигантом Huawei Technologies Co. В то же время китайский корреспондент CNBC Юнис Юн заявила, что, согласно ее источникам, Пекин разочарован отсутствием у президента Трамп намерения отменить действующие импортные тарифы.

S&P500 по итогам дня прибавил 0,05%, достигнув 3122 пунктов. В лидерах роста на американском фондовом рынке оказались защитные сектора во главе со строительным и потребительским.

Мировые фондовые площадки продолжают торговаться преимущественно в плюсе в ожидании новых позитивных сигналов с торговых переговоров Китая и США. Инвесторы игнорируют противоречивые сообщения из Пекина и концентрируются лишь на позитивных новостях. Несмотря на обновление индексами новых максимумов, участники торгов с оптимизмом ждут деталей готовящегося соглашения между КНР и США. Возможно, драйвером роста индексы обеспечивают инвесторы, которые до этого оставались вне рынка. В таком случае налицо эффект FOMO, так как большая часть позитива уже должна быть учтена в ценах.

Азиатские площадки торгуются разнонаправленно. Японский индекс Nikkei теряет 0,5%. Гонконгский Hang Seng прибавляет больше 1,5%, несмотря на продолжающиеся протесты. Шанхайский CSI 300 растет на 1%. Европейские площадки также открылись ростом на фоне оптимизма в отношении торговых перспектив.

Спрос на безопасные активы остается умеренным. Облигации не показывают выраженной динамики. Доходность 10-летних казначейских бондов США остается выше 1,80%. Золото опустилось ниже $1470 за унцию. Нефть марки Brent подешевела с $63 до $62,5 за баррель. Таким образом, аппетит к риску сохраняется, но слабеет. Ожидаем, что в ходе предстоящих торгов индекс S&P500 попробует установить очередной рекорд, хотя признаки перекупленности уже указывают на растущую вероятность коррекции.

Из макроэкономической статистики сегодня стоит обратить внимание на данные по рынку недвижимости. Ожидается увеличение объема строительства при замедлении роста числа выданных разрешений на него. Активизацию рынка недвижимости способно вызвать снижение ставок. В то же время недавнее повышение ставок по облигациям сигнализирует о том, что положительный тренд может оказаться краткосрочным.

Сегодня до открытия рынка отчитаются Home Depot и Medtronic. Ожидается, что выручка американского ритейлера товаров для дома Home Depot вырастет почти на 5% благодаря спросу на строительные товары. Ураган «Дориан» и активизация в секторе недвижимости способны положительно отразиться на бизнесе компании, что должно придать позитивный импульс акциям. Для Medtronic консенсус предполагает повышение выручки на 2% и рост скорректированной EPS больше чем на 30%. Во втором полугодии компания запланировала ряд релизов новых продуктов, что должно положительно сказаться на спросе и, как следствие, на динамике котировок производителя медоборудования.

Техническая картина по S&P500 свидетельствует о том, что «быки» по-прежнему сильны. Индекс обновил максимум на объеме выше среднего, а это указывает на интерес покупателей. В то же время шансы краткосрочной коррекции сохраняются, учитывая техническую перекупленность индекса. Показатель RSI находится выше 70, ставя дальнейший рост под вопрос. Образовавшийся гэп также может создавать риски снижения. Для сохранения шансов на продолжение ралли S&P500, вероятно, необходимо выйти из зоны перекупленности.