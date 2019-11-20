Комментарии

Сбербанк одобрил сделку по продаже «Золотой акции» компании Yandex N.V. Правление ПАО Сбербанк приняло решение одобрить сделку по продаже «Золотой акции» компании Yandex N.V. ПАО Сбербанк продает указанную акцию по цене приобретения — за один евро. В связи с созданием новой структуры корпоративного управления в Группе Яндекс 18 ноября 2019 г. компания Yandex N.V. обратилась к ПАО Сбербанк c просьбой заключить договор купли-продажи принадлежащей Сбербанку т. н. Золотой акции компании (с целью ее последующей передачи специально создаваемому некоммерческому международному фонду). Сбербанк приобрел указанную акцию в 2009 году.

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