«Открытие»: Корпоративные отчёты толкают рынок вверх

Андрей Кочетков, ведущий аналитик брокерской компании банка «Открытие»

К 15:15 мск индекс МосБиржи подрастал на 0,48% до 2938,58 п., а РТС укреплялся на 0,52% до 1450,57 п. Начало дня на российском рынке было неуверенным, но затем внешний фон и корпоративные отчёты позволили «быкам» нарастить преимущество. Начнём с того, что бумаги «ФСК ЕЭС» вырвались в лидеры дня на фоне отчётности, показавшей рост прибыли по МСФО за девять месяцев на 19% до 70,4 млрд рублей. «Мечел» также торговался в плюсе благодаря росту прибыли по МСФО за девять месяцев на 11% до 12,174 млрд рублей. Сбербанк продолжает наращивать своё присутствие в сфере высоких технологий. Банк подписал обязывающее соглашение о покупке доли в структурах, контролирующих Mail.ru Group, на 11,3 млрд рублей. Кроме того, создаётся совместное предприятие Delivery Club и «Ситимобил». Однако ещё необходимо пройти процесс согласования в ФАС, а у этой организации начинают появляться вопросы по поводу широкомасштабной скупки активов в сфере IT. По сути, Сбербанк контролирует почти все значимые интернет-компании в стране. МТС порадовала прибылью в размере 18,4 млрд рублей по МСФО за III квартал. В прошлом году компания отчитывалась об убытках в размере 37 млрд рублей. В лидерах дня оказались АФК «Система», «Детский Мир», «Россети» и ТГК-1. Самыми слабыми были «Полюс», «МРСК Центр», «Интер РАО», Polymetal и «Аэрофлот».

Рубль незначительно укреплял свои позиции. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3950 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 6,65%, недельная осталась на уровне 6,68%, а месячная 6,73%. Рубль поддерживают предстоящие налоговые платежи, а также относительно позитивный внешний фон. Кроме того, рынок может готовиться к размещениям ОФЗ, которые состоятся в среду. В остальном, пока наиболее вероятный сценарий – это консолидация в узком диапазоне 63,6-64,0 за доллар. К 15:15 мск пара USD/RUB – 63,82 (+0,0%), EUR/RUB – 70,70 (+0,01%).

Сомнения по торговым переговорам остаются, но это не помешало европейским акциям обновить четырёхлетний максимум. Самыми сильными секторами были базовые материалы и автомобилестроение. В октябре продажи автомобилей в Евросоюзе выросли на 8,7% в октябре до 1,18 млн единиц. Это максимальный объём с 2009 года. Кроме того, объёмы строительства в еврозоне выросли за сентябрь на 0,74% после снижения в августе. К 15:15 мск DAX – 13332,61 п. (+0,95%), CAC 40 – 5946,15 п. (+0,28%), FTSE 100 – 7392,29 п. (+1,16%).

Нефть торговалась в минусе на ожиданиях очередного роста запасов в США. Опрос Reuters показал, что на рынке прогнозируют увеличение запасов нефти в США на 1,1 млн бар. Кроме того, рынок нервируют сигналы о разночтениях в ожиданиях по торговым переговорам в США и КНР. В Пекине рассчитывают на поэтапную отмену импортных пошлин, а вот президент США Д. Трамп не готов с этим согласиться. В итоге соглашение первой фазы вновь находится в подвешенном состоянии. К 15:15 мск Brent – $61,81 (-1,01%), WTI – $56,51 (-1,10%), золото – $1468,5 (-0,23%), медь – $5808,1 (+0,55%), никель – $14525 (-2,16%).

Индекс доллара подрастал на 0,04% до 97,83 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США поднялась до 1,82% по сравнению с 1,81% в утренние часы. К 15:15 мск пара EUR/USD – $1,108 (+0,06%), GBP/USD – $1,294 (-0,08%), USD/JPY – 108,68 (+0,01%).

Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка в начале дня в пределах 0,2%. Негативным событием стал отчёт Home Depot, который показал снижение прибыли компании, что также сказалось на общем прогнозе на 2019 год. Бумаги компании теряли до 5% на расширенной сессии. В остальном DJIA и S&P 500 могут вновь переписать свои исторические максимумы. Торговые вопросы пока не беспокоят рынок, так как многие рассчитывают на итоговую сговорчивость Д. Трампа в предвыборный год. Российский рынок может сохранить позитивную динамику до конца дня, хотя нефть будет сдерживать покупателей. Рубль может немного укрепить свои позиции, но без поддержки нефти достижения будут скромными.