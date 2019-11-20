ИАЦ «Альпари»: Трамп угрожает Китаю, но бьёт по своим рынкам

Вторник, 19 ноября, позволил российскому фондовому рынку сохранить устойчивость на фоне глобальной неопределённости и нервозности. К закрытию торгов индекс МосБиржи вырос на 0,59%, до 2941,69 пункта, а индекс РТС вырос побольше, на 0,6%, до 1451,64 пункта. Лидировали по темпам роста во вторник акции АФК «Система», взлетевшие на фоне вялого рынка на 4,47%. Точные причины роста пока неясны, но можно вспомнить, что менеджмент компании объявлял о том, что «Система» вернётся к прежней дивидендной политике с 2020 года, а до начала 2020 года осталось не так уж много времени.

Также во вторник выросли акции «ФСК ЕЭС» (+3,7%), «МТС» (+2,71%) и «Северстали» (+2,95%). Подешевели акции «Распадской» (-1,31%) и группы Polymetal (-1,12%). Мы прогнозируем на сегодня по индексу РТС 1440-1460 пунктов, а по индексу МосБиржи 2920-2950 пунктов.

Фондовые индексы США во вторник показали смешанную динамику на фоне угрожающего заявления президента Трампа в адрес Китая. Трамп грозит КНР повышением торговых пошлин в случае отказа заключать торговую «сделку» на выгодных США условиях. Все понимают, что президент США может в любой момент поменять своё мнение, но на всякий случай некоторые инвесторы решили сыграть вниз. В результате индекс Dow 30 по итогам вторника упал на 0,36%, индекс S&P 500 снизился намного меньше, на 0,06%, а индекс Nasdaq в противовес им вырос на 0,24%. Азиатские фондовые рынки с утра минусуют.

Цена нефти североморской марки Brent 19 ноября подешевела на 2,45%, до $60,04 за баррель. Техасская WTI в этот же день упала на 3%, до $55,21 на опасении новых обострений отношения США и Китая. Сегодня с утра цена Brent стоит на месте, а WTI немного подрастает, на 0,09%. По цене Brent сегодня ожидаем коридор в $60-61 за баррель.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»