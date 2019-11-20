ИАЦ «Альпари»: У рубля сложился паритет с долларом и евро

Вторник, 20 ноября, на валютном рынке оказался необычным: на рынке возник краткосрочный паритет курсов рубля и мировых резервных валют. К закрытию торгов вторника обменный курс американского доллара расчётами «на завтра» упал на 1 коп. (-0,01%), до 63,81 руб. Курс евро по отношению к рублю не изменился и составил 70,69 руб.

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о поддержке прав человека и демократии в Гонконге, однако, в Сенате этот законопроект не был поставлен на голосование. Тем не менее, китайский МИД назвал обсуждение такого закона вмешательством во внутренние дела Китая. В свою очередь, Дональд Трамп, на время забыв все свои разногласия с Конгрессом, сделал очередное грозное заявление в адрес Китая в Twitter. Экзальтированный президент США написал, что пошлины на китайские товары будут повышены, если китайская сторона откажется заключить торговую сделку на условиях США.

Угрозы Трампа негативно повлияли на нефтяной рынок. Так, нефть сорта Brent 19 ноября упала в цене на 2,45%, до $60,04 за баррель. Сегодня с утра цена Brent пока существенно не изменилась.

Сегодня при открытии торгов динамика курса рубля может снова оказаться разнонаправленной. Мы повышаем прогноз по курсу доллара до 63-64 руб., а по курсу евро — до 70-71 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»