ПСБ: Вторая половина текущей недели будет более богатой на события

На глобальных рынках пока по-прежнему отсутствует выраженная тенденция. В целом первая половина недели не была отмечена публикацией важной макростатистики или другими значимыми экономическими событиями, и в этом отношении вторая половина недели представляет больший интерес. Сегодня вечером будут опубликованы протоколы с последнего заседания Федрезерва, завтра – протоколы с последнего заседания ЕЦБ, а в пятницу будут представлены предварительные индексы деловой активности по ЕС и США.

Пока же ключевой темой на рынках остается вопрос торговых отношений США-Китай. Вчера Президент США Д.Трамп заявил, что повысит импортные пошлины для Китая, если китайские власти не заключат торговое соглашение первой фазы (большинство азиатских площадок и фьючерсы на американские индексы демонстрируют сегодня умеренное снижение). Переговоры между сторонами продолжаются, и, согласно комментариям в СМИ, основой для соглашения должны стать те предварительные договоренности, которые были сорваны в мае этого года. При этом Китай настаивает на том, что все тарифы, которые вступили в силу после мая, должны быть отменены, но насколько американские власти готовы снять уже действующие ограничения – пока открытый вопрос.

Вероятно, не способствует улучшению отношений между странами и ситуация в Гонконге. Вчера Сенат США единогласно одобрил законопроект «О правах человека и демократии в Гонконге», в соответствии с которым госсекретарь США должен будет не реже одного раза в год свидетельствовать Конгрессу о том, что Гонконг сохраняет достаточную автономию, чтобы претендовать на преференции в торговле с США. Теперь документ направлен в Палату Представителей, и в случае согласование текста обеими палатами, законопроект поступит на подпись Д.Трампу.

Российский фондовый рынок завершил торги вторника умеренным ростом на 0,6% по индексу МосБиржи. Локальное ухудшение настроений на глобальных рынках и коррекция нефтяных котировок могут затруднить дальнейшее восстановление индекса МосБиржи, поэтому в базовом сценарии вновь ориентируемся на середину диапазона 2900-2950 пунктов. Из корпоративных событий на сегодняшний день выделим публикацию финансовых результатов по МСФО за третий квартал ТМК и QIWI (среда).



Михаил Поддубский

Главный аналитик

Отдел экономического и отраслевого анализа

Управление аналитики и стратегического маркетинга

Дирекция стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"