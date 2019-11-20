Комментарии

ИК «Фридом Финанс»: В фокусе отчетность ТМК

20 ноября 2019

Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:

Торговая динамика была разнонаправленной. Лидерами роста стали акции АФК Системы (+4,47%). Лидерами снижения без новостей стали акции Распадской (-1,31). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 63,50-64,00. 

ТМК (+1,46) отчитается за 3-й квартал по МСФО. РКИФ и Ожидается, что выручка составит $1130 млн, EBITDA $150 млн, прибыль $20-30 млн. Инвестдома сохраняют оптимизм, однако котировки ТМК за последний год демонстрируют значительную волатильность на фоне опасений компании относительно европейского и американского рынков, а также в ожидании снижения внутреннего спроса после завершения строительства Северного потока и Силы Сибири.

ГМК Норникель (+1,35%) сделал прогнозы рынка. Компания ожидает роста спроса на палладий, причем дефицит может сохраниться как минимум до 2025 года. На рынке платины ожидается сокращение профицита до 545 тыс. унций. На рынке никеля больше неопределенности, ситуация прояснится в 2020 году. ГМК собирается значительно увеличить производство металлов на горизонте до 2030 года. 

Ожидаем боковую динамику. На локальном рынке в фокусе отчетность ТКС и ТМК, а также аукцион ОФЗ. Прогноз по индексу Мосбиржи: 2920-2940 п. Ожидания по паре USD/RUB: 63,50-64,50.  

 

 

 


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