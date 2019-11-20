ИАЦ «Альпари»: Валютная пара EUR/USD, цель на 1,1051

Во вторник, 19 ноября, торги по евро закрылись ростом на шесть пунктов. Трендовая линия от 1,0989 устояла, но была пробита в среду на торгах в Азии. Вчера поступали смешанные новости для рынков, поэтому инвесторы не знали в какой валюте остаться до конца недели.

Вчера власти США продлили лицензию для китайской компании Huawei еще на 90 дней. Информация оказала положительное влияние на фондовый рынок. В тоже время, согласно сообщению агентства CNBC, китайская сторона не уверена в том, что торговое соглашение с США может быть заключено. Информация заставила многих трейдеров уходить в защитные активы.

Также завалилась цена на нефть. Сорт Brent подешевел на 3% на сообщении агентства Reuters о том, что Россия не планирует на предстоящем 5 декабря заседании стран «ОПЕК+» одобрять дальнейшее снижение уровня добычи нефти. Новость негативно отразилась на канадском долларе.

Во вторник курс евро снижался до 1,1064. Цель находилась на уровне 1,1061. Трендовая линия вчера сдержала единую валюту, сегодня продавцы её пробили. После пробоя трендовой линии цель на 1,1051.

Китай выразил протест США из-за одобрения законопроекта по Гонконгу. МИД КНР и администрация Гонконга назвали это вмешательством в дела Китая и нарушением международных законов. Текущая ситуация может негативно отразиться на переговорах и подписании соглашения между США и Китаем. А это значит бегство из рисковых активов и падение пары евро/доллар. В перспективе можем уйти ниже 1,0989.

Сегодня в центре внимания по-прежнему остаются новости из Китая и протоколы FOMC.

12:00 мск выйдет отчет ЕЦБ о финансовой стабильности.

16:30 мск Канада выпустит индекс потребительских цен за октябрь.

18:30 мск Минэнерго опубликует отчет по запасам нефти в стране за неделю до 15 ноября.

22:00 мск выйдут протоколы заседания FOMC.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»