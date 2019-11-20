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Банк «Открытие» помог «МРСК центра» разместить облигации по исторически минимальной ставке

20 ноября 2019

ПАО «МРСК Центра» объявило об успешном проведении конкурса по определению ставки купона по выпуску биржевых облигаций серии 001Р-01 номинальным объемом 5 млрд рублей с финальной ставкой купона 6,85% годовых – минимальной за всю историю заимствований компании на локальном долговом рынке. Одним из организаторов сделки стал банк «Открытие».

Выпуск был размещен в рамках программы биржевых облигаций
4-10214-A-001P-02E от 21 декабря 2016 года.

Срок обращения облигаций составляет 5 лет, по выпуску предусмотрена оферта через 3 года с даты начала размещения. Номинальная стоимость биржевых облигаций – 1 000 рублей.

Сбор заявок на приобретение облигаций проводился 19 ноября 2019 года
с 10:00 до 13:00. В финальный реестр поступили заявки со стороны банков, управляющих и инвестиционных компаний, а также от частных инвесторов. Первоначальный ориентир ставки купона был установлен на уровне не выше 6,95% годовых. В ходе проведения конкурса ориентир по ставке купона был дважды понижен, что позволило зафиксировать финальную ставку купона на уровне 6,85% годовых.

Организаторами сделки также выступили Газпромбанк и ПАО «Московский кредитный банк». Агент по размещению –  Газпромбанк.


/ СИА /
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