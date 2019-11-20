Банк «Открытие» помог «МРСК центра» разместить облигации по исторически минимальной ставке

ПАО «МРСК Центра» объявило об успешном проведении конкурса по определению ставки купона по выпуску биржевых облигаций серии 001Р-01 номинальным объемом 5 млрд рублей с финальной ставкой купона 6,85% годовых – минимальной за всю историю заимствований компании на локальном долговом рынке. Одним из организаторов сделки стал банк «Открытие».

Выпуск был размещен в рамках программы биржевых облигаций

4-10214-A-001P-02E от 21 декабря 2016 года.

Срок обращения облигаций составляет 5 лет, по выпуску предусмотрена оферта через 3 года с даты начала размещения. Номинальная стоимость биржевых облигаций – 1 000 рублей.

Сбор заявок на приобретение облигаций проводился 19 ноября 2019 года

с 10:00 до 13:00. В финальный реестр поступили заявки со стороны банков, управляющих и инвестиционных компаний, а также от частных инвесторов. Первоначальный ориентир ставки купона был установлен на уровне не выше 6,95% годовых. В ходе проведения конкурса ориентир по ставке купона был дважды понижен, что позволило зафиксировать финальную ставку купона на уровне 6,85% годовых.

Организаторами сделки также выступили Газпромбанк и ПАО «Московский кредитный банк». Агент по размещению – Газпромбанк.