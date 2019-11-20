ИАЦ «Альпари»: Рублю удалось сохранить позиции на дешевеющей нефти

Во вторник, 19 ноября, рубль подорожал к фунту и не изменился по отношению к доллару и евро. Пара фунт/рубль снизилась на 0,36%, до 82,41 руб. Пара доллар/рубль закрылась на уровне 63,82 руб., евро/рубль – на 70,68 руб.

Рублевые пары консолидировались в узких торговых диапазонах в ожидании новых драйверов. Участники рынка следят за новостями о ходе торговых переговоров между США и Китаем. К закрытию торгов рубль растерял прибыль против доллара США и евро на фоне понижения цен на нефть на 2,8%, до $60,69 за баррель.

Падение цены вызвало сообщение агентства Reuters о том, что Россия не планирует на предстоящем 5 декабря заседании стран «ОПЕК+» одобрять дальнейшее снижение уровня добычи нефти. Также давление на рубль и нефть оказывали сообщения СМИ о том, что Пекин пессимистично настроен в отношении торговой сделки с Вашингтоном.

В среду, 20 ноября, на торгах в Азии баррель Brent торгуется в плюсе на 0,23%. За два дня баррель Brent подешевел на 4,5%. Во вторник продавцы пробили важный уровень поддержки $61 за баррель. Если сегодня на торгах в Европе покупатели не смогут вернуть курс к $61,70, то нас ожидает десятидневное падение нефти с целью $56,70.

С начала октября цена находится в восходящем движении, которое является коррекцией к падению с $69,64 до $56,13 за баррель. Откат составил 50%. Если продавцы почувствуют слабость покупателей, они очень быстро вернут курс к $56,70. Подъем цены выше $62,20 ослабит «медвежьи» настроения.

Сейчас рубль поддерживается налоговым периодом и предстоящими аукционами Минфина РФ. Спрос на ОФЗ сохраняется высоким, что подтверждает положительная динамика индекса RGBI. Во вторник индекс вырос на 0,18%, до 149,77 пункта. Пик налоговых выплат в РФ придется на 25 ноября (НДС, НДПИ и акцизы),а 28 ноября российские компании уплачивают налог на прибыль.

Сегодня утром на торгах Московской биржи рубль снижается к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти.Пара доллар/рубль находится в боковом тренде с конца октября текущего года. Видимо, участникам рынка не хватает поступающих новостей, чтобы определиться с направлением цены до конца года. Полагаю, что курс доллара сохранит колебания около уровня 63,80 руб. до конца недели.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»