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ИАЦ «Альпари»: Нефть оставила тенге без опоры

20 ноября 2019

Тенге к среде отступает в парах с долларом и евро. Рисковым валютам сейчас не везет: в переговорах между США и Китаем по торговому соглашению все также нет прогресса, и это начинает инвесторам надоедать. Ждать можно долго, рынок это отлично понимает.

Помимо этого, тенге сегодня реагирует на падение стоимости нефти: баррель Brent накануне потерял около 3% веса и в среду продолжает отступать к $60,50. Инвесторы решили не ждать развязки истории с IPO Saudi Aramco и принялись за продажи уже сейчас.

В результате конъюнктура сложилась далеко не самой благоприятной для «казахстанца». Краткосрочно, доллар США может оставаться в границах 387-388 тенге, среднесрочная перспектива пока более понятная и заключена в пределах 386,50-389,00 тенге. Евро проведет текущую неделю в диапазоне 428-430 тенге, российский рубль — 6,06-6,10 тенге.

В том случае, если интерес к риску в течение пары дней не вернется, валюты развивающихся экономик, и тенге в том числе, попадут под более выраженное давление.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»

 

 

 

 

 


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