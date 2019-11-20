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Курсы валют ЦБ РФ на 20 ноября: 64,0213 руб/доллар США и 70,8524 руб/евро

20 ноября 2019
ЦБ РФ с 21 ноября установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 64,0213 руб.
  • 1 евро - 70,8524 руб.
  • 10 китайских юаней - 90,9820 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,2483 р. (0,39%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,2238 р. (0,32%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,1851 р. (0,20%).

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