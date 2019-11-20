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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 20 ноября: 3 003,5500 руб/1 г золота и 34,4400/1 г серебра

20 ноября 2019
ЦБ РФ с 20 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 3 003,5500 руб.
  • 1 грамм серебра - 34,4400 руб.
  • 1 грамм платины - 1 835,0601 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 528,6499 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 14,1999 р. (0,48%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1400 р. (0,40%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 27,1900 р. (1,50%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 19,4901 р. (0,56%).

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