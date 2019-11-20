ИАЦ «Альпари»: В паре евро/доллар усиливается нисходящая коррекция

На торгах в Европе основные валюты торгуются в минусе по отношению к доллару США. Пара евро/доллар снизилась до 1,1053. Снижение вызвано техническими факторами, которые усилились на фоне бегства от рисков, а также опубликованного отчета ЕЦБ о финансовой стабильности еврозоны.

Президент США Дональд Трамп нагнетает обстановку, что повышает неопределенность в отношении сделки с Китаем. Он предупредил, если не будут достигнуты договоренности с Китаем, то в декабре будут увеличены ввозные тарифы. В отчете ЕЦБ говорится, что ситуация с финансовой стабильностью еврозоны остается сложной.

Продавцы в паре евро/доллар начинают возвращать себе силы. Первый уровень поддержки достигнут. Теперь они нацелены на 1,1043 и 1,1037. Первый уровень может быть достигнут сегодня, если под 1,1054 сработают защитные стопы по длинным позициям.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»