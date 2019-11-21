ИАЦ "Альпари" Рынок продает, скорее всего, от нечего делать

Настроения на отечественном фондовом рынке сегодня все так же оставляют желать лучшего. Внешний фон в среду не очень, но от более масштабной просадки бенчмарки удерживают внутренние новости. Оптимизм президента Владимира Путина на форуме «Россия зовет!» биржевые инвесторы мало разделяют, но ввиду отсутствия иных поводов для стабилизации подойдет и этот.

Индекс МосБиржи в середине недели снова возле 2930 пунктов, и снова от скольжения к 2915 и ниже ничего не удерживает. Индекс РТС балансирует около 1444 пунктов, уклоняется от растущего напора «медведей», ближайшая поддержка располагается на уровне 1435 пунктов.

Акции «МосБиржи» сегодня резко выросли. Вполне может быть, что на ожидании завтрашнего внеочередного собрания акционеров. Восходящий тренд здесь берет свое начало от середины октября и пока только подтверждается, цель подъема может располагаться на уровне 105 руб.

Бумаги «Аэрофлота» в среду падают на фоне разговоров о том, что Минфин в конце концов не одобрит выплату компенсации авиаперевозчикам за понесенные в 2018 году дополнительные расходы на топливо. Это плохая новость для бумаг компании, хотя и не сказать, что здесь есть что-то критичное. До отметки в 103 руб. акции могут снижаться без затруднений.

Доллар США сегодня торговался вокруг 64,00 руб., стратегически для «американца» краткосрочный коридор не меняется и остается в границах 63,80-64,15. Евро балансирует около 70,81 руб., и пока не предполагается его существенных отклонений в ту или иную сторону.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»