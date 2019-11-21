ПСБ: Консолидация над локальной поддержкой

В среду российский фондовый рынок понес умеренные потери на противоречивом внешнем фоне. С одной стороны, поддержку нашим бумагам оказывало восстановление рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent прибавил более 1%, торгуясь в районе 61,5 доллара за баррель. С другой, давление на наши акции оказывала ситуация на западных фондовых площадках. Так, в Европе к вечеру основные индексы теряли в пределах 0,5%, а в США после первых тридцати минут торгов Dow Jones и S&P500 снизились на 0,2% и 0,1% соответственно. На таком фоне к 18.15 мск индекс МосБиржи потерял 0,4%, отступив в район 2930 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили акции Аэрофлота, Распадской и ТГК-1, потерявшие более 1,5%. Лучше рынка торговались бумаги Московской биржи и МРСК ЦП, рост которых составил 2,7% и 2,2% соответственно. Ситуация на графике индекса МосБиржи не изменилась – продолжается консолидация над локальной поддержкой, расположенной на уровне 2920 пунктов. «Медведи» сегодня в очередной раз предприняли попытку пробить эту отметку, однако рынку хватило сил для удержания позиций над ней. Отметим, что данный уровень выступает лишь локальной поддержкой и, с технической точки зрения, пока слаб. Более существенную техническую поддержку рынку может оказать уровень 2840 пунктов. При этом текущая картина, даже в случае возможного дальнейшего отступления вниз, пока укладывается в рамки коррекции после сильной волны роста и установления исторических максимумов.



На валютной секции Московской биржи рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар подтянулся на 0,2%, торгуясь чуть ниже 64 рублей, евро прибавил 0,1%, поднявшись в район 70,8 рубля. Если в первые дни недели рубль игнорировал негативную динамику на рынке энергоносителей, то сегодня игроки не обратили внимания на восстановление цен на нефть. При этом валюты развивающихся рынков в рамках сегодняшних торгов демонстрировали разнонаправленную динамику, что не давало поводов для направленного движения в российской валюте. В ходе сессии «быки» в долларе вновь протестировали сопротивление на уровне 64 рубля, однако к вечеру продажи в американской валюте активизировались, в результате чего ей так и не удалось закрепиться выше этого уровня. Это сохраняет возможности для отступления пары USD/RUB в район 63,5 рубля.

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ