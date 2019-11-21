Комментарии

ИАЦ «Альпари»: Рубль уступает под напором юаня

21 ноября 2019

Китай предложил России расширить инвестиции и вложения в юани. Президент Владимир Путин довольно положительно прокомментировал варианты подобного сотрудничества и отметил, что предпосылки для более широкого использования юаня во взаиморасчетах действительно есть.

Применение юаня в качестве инструмента для оплаты по контрактам и различного рода инвестиций — это интересное для России предложение, в котором, однако, не все так прозрачно. РФ сейчас явно берет курс на расширение применения рубля в составе международных расчетов, об этом говорилось и на мировом уровне, и на уровне БРИКС. Еще весной в юанях было размещено чуть более 14% российских международных резервов, и каждый квартал ЦБ покупает все новые и новые объемы юаней.

При этом не сказать, что данная стратегия продуктивно себя показывает в этом году: за год курс китайской валюты ослаб, потеряв к доллару около 2,3%, а к рублю — почти 11%. Неэффективность инвестиций налицо, но ЦБ перекрывает ее иными активами. Расширение вложений в юани, скорее, политическое решение, которое в том числе поддерживает хорошие отношения с Поднебесной. Однако идти дальше в этом направлении не очень перспективно. 

Локально же пара рубль/юань падает шестой день подряд и к четвергу торгуется по 9,06. Техническая картина колебаний подразумевает продолжение скольжения вниз, вплоть до области 9,0210.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»

 

 

 

 

 


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