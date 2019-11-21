ИАЦ «Альпари»: Индекс МосБиржи проведет торги в коридоре 2930-2950 пунктов

Российские фишки утром в четверг торгуются в минусе. Однако индекс МосБиржи и долларовый индекс РТС находятся в «зеленой» зоне. Причина – акции «Газпрома», которые прибавляют почти 4%. «Газпром» – главный фаворит торгов. Индекс МосБиржи проведет сегодняшние торги в коридоре 2930-2950 пунктов. Нефть сорта Brent торгуется по $62,28 за баррель, теряя 0,19%. Российский рубль – без четкой динамики. Ожидаемый коридор на сегодня по паре доллар/рубль составляет 63,8-64,0, евро/рубль – 70,6-70,8. Евро/доллар – 1,107.

По информации Bloomberg, сегодня «Газпром» проведет сбор заявок на покупку его акций. На продажу выставляется 851 млн казначейских бумаг, которые будут продаваться по единой цене целым пакетом. Новость однозначно позитивна для акций «Газпрома», и ее уже отыграл рынок. Большинство финансовых компаний вообще не учитывает казначейские бумаги, приравнивая их в своих моделях дисконтированных денежных потоков к размещенным бумагам. Вместе с тем, размещение бумаг снизит долговую нагрузку холдинга и увеличит free float. «Газпром» грамотно работает над капитализацией и, вероятно, наш таргет в $10 относительно скоро может оказаться в общем рыночном тренде финансовых домов.

Белорусский рубль оказался для россиян более привлекательным, чем китайский юань. По инвестиционной привлекательности он уступил из иностранных валют только доллару и евро. Об этом свидетельствует опрос, который провела компания «Сбербанк Управление Активами». Как выяснилось, 0,5% россиян хранят свои сбережения в белорусских рублях. Популярность юаня оказалась меньше: китайскую валюту выбрали 0,4% опрошенных.

В принципе, это старая история – сдавать в аренду квартиру в Москве, одновременно снимая жилье в Минске, и жить на разнице цен. Причин, почему россияне выбирают белорусский рубль, две. Во-первых, высокие ставки по депозитным вкладам. Открыв депозит в белорусских рублях, вкладчик может претендовать на 12% годовых дохода. А во-вторых, в Беларуси работают дочки известных российских банков, а гарантия по вкладам действует вне зависимости от суммы.

При этом мы надеемся, что рано или поздно Россия, Беларусь и Казахстан придут к единой валюте. О необходимости введения евразийского евро говорил в уходящем году президент Беларуси Александр Лукашенко. С нашей точки зрения, это более правильная идея, чем переход на российский рубль. Последняя история несет в себе риски потери части суверенитета.

Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари»