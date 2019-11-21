Комментарии

ИАЦ «Альпари»: Валютная пара EUR/USD, боковой тренд может затянуться до конца недели

21 ноября 2019

В среду, 20 ноября, торги по евро завершились снижением на шесть пунктов. Покупатели смогли отыграть потери к закрытию дня. День был очень волатильным, поскольку переговоры между США и Китаем стали сложными и могут быть перенесены на 2020 год. Во вторник Трамп заявил, что Штаты повысят тарифы на китайский импорт, если с Пекином не будет заключено торговое соглашение. Это однозначно приведет к эскалации конфликта.

Согласно протоколу последнего заседания Комитета открытого рынка ФРС США, большинство членов Комитета считают, что текущий уровень ставок хорошо подобран для поддержки перспективы умеренного роста, сильного рынка труда и инфляции около 2%.

На часовом таймфрейме сформировался боковой тренд. Цена находится выше балансовой линии, а линия в верхней части ценового диапазона. Кроссы с евро торгуются в плюсе. Именно из-за этого я по прогнозу рассмотрел выстрел до 1,1085/90, а потом снижение цены до 1,1060.

Волновая структура вчерашнего дня, а также неопределённость с торговым соглашением между США и Китаем настораживают. Поэтому по итогам дня жду ослабления евро к доллару. В обед выйдет отчет ЕЦБ со встречи по монетарной политике. Могу ошибаться, но мне сейчас ближе «медвежий» сценарий.

  • 12:30 мск Великобритания опубликует данные об изменении чистого объема заемных средств государственного сектора за октябрь.
  • 15:30 мск выйдет отчет ЕЦБ со встречи по монетарной политике.
  • 16:30 мск США представят производственный индекс ФРБ Филадельфии за ноябрь и сообщат об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице.
  • 18:00 мск еврозона выпустит индикатор потребительской уверенности за ноябрь, США – отчет об изменении объема продаж жилья на вторичном рынке за октябрь и опубликуют индекс опережающих индикаторов за октябрь.
  • 15:30 мск выйдет обзор финансовой системы от Банка Канады.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»

 

 

 


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