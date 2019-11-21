ИАЦ «Альпари»: Фондовые рынки отправились «на юг»

В среду, 20 ноября, мировые фондовые рынки падали, и российский рынок не смог устоять. При закрытии торгов индекс МосБиржи понизился на 0,18%, до 2936,47 пунктов, а индекс РТС снизился чуть больше, на 0,22%, до 1448,4 пунктов. В лидерах роста оказались акции «Московской биржи», подорожавшие в противовес снижению рынка на 2,66%. Также в среду подорожали акции «МРСК Центра и Приволжья» (+2,01%), «Мечела» (+1,09%) и «Полюса» (+0,82%). Сильнее остального рынка упали акции «ТГК-1» (-2,04%), «Аэрофлота» (-1,79%) и «Распадской» (-1,61%). Мы снова ожидаем на сегодня по индексу РТС 1440-1460 пунктов, а по индексу МосБиржи 2920-2940 пунктов.

Мировые фондовые рынки падали на негативе, связанном с появившимися сомнениями о том, что американо-китайская торговая сделка будет заключена в ближайшее время. Поводом стали соответствующие статьи в западной прессе о том, что в руководстве Китая скептически относятся к перспективам заключения такой сделки, тем более, что она произойдёт, скорее всего, на условиях США. Как результат: индекс Dow 30 в среду снизился на 0,4%, индекс S&P 500 снизился почти также, на 0,38%, а индекс Nasdaq упал даже на 0,51%. Азиатские фондовые рынки с утра дружно показывают движение «на юг», то есть вниз.

Цена нефти североморской смеси Brent в среду выросла на 2,7%, до $61,69 за баррель. Техасская WTI подорожала на 3,36%, до $57,07 на новостях о росте коммерческих запасов нефти в США за неделю на 1,38 млн барр. вместо ожидаемых 1,5 млн. С утра позитив в нефтяных ценах был отыгран: цена Brent снижается на 0,47% а WTI - на 0,44%. Наш прогноз по цене Brent сегодня: $61-62 за баррель.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»