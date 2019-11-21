ИАЦ «Альпари»: Рубль дешевеет, но не сдаётся

В среду, 21 ноября, рубль немного отклонился от сложившегося во вторник паритета с мировыми резервными валютами, выбрав всё-таки «южное», то есть понижательное, направление. На закрытии торгов в среду курс доллара США расчётами «завтра» вырос на 9 коп. (+0,14%), до 63,91 руб. Курс евро вырос, но всего на 5 коп. и составил 70,74 руб.

В опубликованных в среду вечером протоколах заседания ФРС от 30 октября 2019 года сообщалось, что в ходе заседания члены комитета по открытым рынкам раскритиковали отрицательные процентные ставки, которые практикуются в Японии, Швейцарии и некоторых других странах. В комитете по открытым рынкам заверили, что в США политика отрицательных процентных ставок в ближайшее время точно не будет проводиться, так как, по их мнению, не всякий зарубежный опыт может быть применён к экономике США без ущерба для неё.

В западной прессе также начали появляться сообщения, но со ссылкой на близкие к властям Китая анонимные источники о том, что торговая сделка с США так и не будет заключена, так как в руководстве КНР относятся к заключению такого соглашения скептически. Мировые рынки, вероятно, на этих сообщениях вчера нервничали, почти все мировые резервные валюты, не говоря уже о валютах развивающихся стран, дешевели по отношению к доллару.

Цена на нефть сорта Brent в среду резко выросла, на 2,7%, до $61,69 за баррель на фоне новости о росте коммерческих запасов нефти в США на меньшую величину, чем ожидалось. Сегодня с утра цена Brent отыграла вчерашний позитив и продолжила погружение на более низкие уровни.

Сегодня при открытии торгов курс рубля может продолжить плавное снижение. Мы снова повышаем прогноз по курсу доллара до 63,5-64,5 руб., а по курсу евро сохраняем прогноз без изменений в 70-71 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»