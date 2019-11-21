ПСБ: Индекс МосБиржи в нижней половине диапазона 2900-2950 пунктов

Настроения на мировых рынках в середине недели ухудшились, что связано с неопределенностью вокруг разрешения торгового противостояния США и Китая.

Ранее официальные лица в качестве даты подписания первой фазы сделки между странами называли середину ноября, но вчера в СМИ появилась информация о возможном ее переносе на следующий год. Китайские источники более оптимистичны и рассчитывают на начало декабря, но также готовятся к негативному сценарию. По-прежнему сохраняются разногласия в условиях сделки. Так, Китай хочет отмены тарифов, которые были введены после мая текущего года. Несогласованность сторон прослеживается и в вопросе покупки с/х продукции и интеллектуальной собственности. На этом фоне американские индексы вчера перешли к снижению, в красной зоне сегодня торгуются и азиатские площадки.

Поворотным моментом для мировых рынков может стать 15 декабря, когда должны вступить в силу анонсированные ранее новые тарифы в размере $156 млрд. долл. на китайские товары (детские игрушки, компьютеры). В этом случае серьезные послабления может получить Apple, который производит свои продукты в Китае, об этом вчера сообщил Д. Трамп на встрече с главой компании Т. Куком. Серьезным сдерживающим фактором для торговых переговоров выступает ухудшение ситуации в Гонконге. Президент Д. Трамп в скором времени может подписать документ о выражении поддержки протестующим, вчера данное решение поддержал Конгресс.

Протоколы с последнего заседания Федрезерва, опубликованные вчера, не принести существенно новой информации. Корректировка траектории монетарной курса завершена. Регулятор будет следить за внешними рисками и динамикой экономической активности в США, пока же цикл снижения ставки поставлен на паузу. Сегодня протокол с последнего заседания представит ЕЦБ, а ОЭСР опубликует обновленные экономические прогнозы.

Вчера индекс МосБиржи понес умеренные потери, хотя в ходе торгов предпринимал попытки к росту. Сегодня определять динамику рынка помимо умеренно-негативных настроений на мировых рынках будет SPO Газпрома. Компания выставит на продажу 3,59% казначейских акций на сумму около $3,3 млрд. На этом фоне мы сегодня ожидаем индекс МосБиржи в нижней половине диапазона 2900-2950 пунктов. Долгосрочно решение Газпрома мы оцениваем позитивно.



Роман Антонов

Главный аналитик

Отдел экономического и отраслевого анализа

Управление аналитики и стратегического маркетинга

Дирекция стратегии и проектов развития

ПАО Промсвязьбанк