Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 21 ноября: 3 037,4800 руб/1 г золота и 35,2500/1 г серебра
21 ноября 2019
ЦБ РФ с 21 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 3 037,4800 руб.
- 1 грамм серебра - 35,2500 руб.
- 1 грамм платины - 1 877,2000 руб.
- 1 грамм палладия - 3 635,0100 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
33,9300 р. (1,13%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,8100 р. (2,35%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
42,1399 р. (2,30%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
106,3601 р. (3,01%).
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