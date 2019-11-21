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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 21 ноября: 3 037,4800 руб/1 г золота и 35,2500/1 г серебра

21 ноября 2019
ЦБ РФ с 21 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 3 037,4800 руб.
  • 1 грамм серебра - 35,2500 руб.
  • 1 грамм платины - 1 877,2000 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 635,0100 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 33,9300 р. (1,13%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,8100 р. (2,35%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 42,1399 р. (2,30%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 106,3601 р. (3,01%).

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