Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 21 ноября: 3 037,4800 руб/1 г золота и 35,2500/1 г серебра ЦБ РФ с 21 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 037,4800 руб.

1 грамм серебра - 35,2500 руб.

1 грамм платины - 1 877,2000 руб.

1 грамм палладия - 3 635,0100 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 33,9300 р. (1,13%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,8100 р. (2,35%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 42,1399 р. (2,30%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 106,3601 р. (3,01%) .

dims

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/ СИА /

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