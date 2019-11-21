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ИАЦ «Альпари»: Евро укрепился на новостях из Китая

21 ноября 2019

На торгах в Европе основные валюты торгуются в плюсе. Защитные активы подешевели. Всплеск волатильности наблюдался в начале европейской сессии на фоне заявлений Министерства торговли КНР. Ведомство заявило, что слухи о разногласиях между Китаем и США в ходе торговых переговоров неверны.

Из заявления следует, что команды переговорщиков продолжат поддерживать тесное сотрудничество, чтобы достигнуть соглашения в рамках первого этапа переговоров. The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщает, что Пекин пригласил американских переговорщиков к себе.

На эту новость золото и японская йена отреагировали ослаблением к доллару США. Пара евро/доллар повысилась до 1,1092. Текущий курс — 1,1091. По утреннему прогнозу после роста ожидается снижение до 1,1060. Триггером для снижения может стать недавнее сообщение агентства Reuters. Она написало, что Президент США Дональд Трамп подтвердил, что переговоры с Китаем в рамках первого этапа проходят не так успешно, как хотелось бы рынкам.

Покупатели сильны, поскольку большинство кроссов с евро торгуется в плюсе. Против кроссов непросто разворачивать рынок, тем более что укрепление евро было вызвано новостями, а не техническими факторами.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»

 

 

 


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