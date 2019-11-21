ИК «Фридом Финанс»: Американо-китайское соглашение под угрозой срыва

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Американские индексы на протяжении всей сессии 20 ноября находились в области отрицательных значений. Широкий рынок в течение дня терял почти 1% на сообщении о том, что первая фаза торгового соглашения США-КНР вряд ли будет подписана до конца календарного года. Хотя S&P500 сумел отойти от минимумов дня, по итогам торгов он опустился на 0,38%, до 3108 пунктов. Хуже других ожидаемо смотрелись сектора, ориентированные на международную торговлю. Защитные бумаги коммунального и потребительского секторов финишировали в плюсе, как и акции энергетической отрасли, выигравшие от роста нефтяных цен. Публикация протоколов FOMC от октябрьского заседания не привлекла большого внимания, так как в них оказалось мало новой информации о направлении будущей монетарной политики ФРС.

Мировые фондовые площадки остаются в красной зоне под влиянием поддержки американскими властями протестующих в Гонконге. Шансы на то, что соответствующий закон будет подписан президентом США, сохраняются. Это может негативно повлиять на ход переговоров с КНР. Инвесторы опасаются, что соглашение о взаимной торговле между Вашингтоном и Пекином не состоится, так как по-прежнему не определена дата встречи Трампа и Си. Следовательно, угроза введения новых ввозных тарифов 15 декабря повышается, что может отрицательно сказаться на бизнесе. В то же время страхи инвестсообщества немного снизила умеренно оптимистичная оценка переговорного процесса и возможности заключения первой фазы сделки вице-премьером Китая Лю Хэ.

Азиатские фондовые индексы на этом фоне снижаются: японский Nikkei теряет 0,6%, гонконгский Hang Seng падает больше чем на 1,5%, шанхайский CSI 300 опускается на 0,5%. Европейские площадки открылись падением больше 0,5%.

Спрос на безопасные активы сохраняются. Облигации растут в цене. Доходность 10-летних казначейских бондов США опускается к 1,70%. Золото поднимается к $1480 за унцию. Нефть марки Brent торгуется выше $62 за баррель после сообщений о том, что Россия намерена продолжать кооперацию с ОПЕК, чтобы обеспечить баланс на нефтяном рынке. Аппетит к риску низкий. Ожидаем, что в ходе предстоящей сессии индекс S&P500 опустится ниже 3100 пунктов.

Из макроэкономической статистики сегодня стоит обратить внимание на публикацию Leading Economic Index за октябрь. Ожидается очередное снижение показателя на 0,2%, что будет означать сохраняющуюся слабость промышленности. Отрицательная динамика LEI за прошлый месяц может привести к падению индекса год к году, а это служит одним из опережающих индикаторов рецессии, что грозит негативно отразиться на рыночных настроениях.

Сегодня до открытия рынка отчитается Macy’s (M). Ожидается, что выручка и EPS американского ритейлера снизятся. Компания продолжает испытывать проблемы из-за сокращения потока китайских туристов. Торговая война тоже оказывает давление на бизнес розничной сети. Сильные результаты Macy’s маловероятны. После закрытия основных торгов свои квартальные результаты представит один из крупнейших ритейлеров одежды в США GAP. Компания уже объявила об ожидаемом снижении выручки и прибыли, поэтому оно, скорее всего, уже учтено в котировках. Гораздо интереснее будут комментарии менеджмента о планах по изменению стратегии и поиске нового CEO. Эта информация способна обеспечить акции позитивным импульсом.

Техническая картина по S&P500 свидетельствует об его выходе из зоны перекупленности. Теперь индекс оказался на распутье. Он успешно проторговал гэп от 15 ноября, что уменьшило давление на котировки. Тем не менее индикатор MACD продолжает двигаться вниз, а это может говорить о слабости момента. Следовательно, коррекция готова продолжиться. Уровнями поддержки для S&P500 способны выступить отметки 3070 и 3025 пунктов.