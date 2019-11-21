ИАЦ «Альпари»: Рубль продолжит консолидироваться около уровня 64 руб.

Рубль продолжит консолидироваться около уровня 64 руб.

В среду, 20 ноября, торги для рубля завершились в отрицательной области. Он незначительно подешевел к иностранным валютам. Пара доллар/рубль повысилась на 0,11%, до 63,89 руб., евро/рубль – на 0,02%, до 70,70 руб., фунт/рубль – на 0,17%, до 82,55 руб.

Торги на Мосбирже открылись ростом по рублевым парам на фоне снижения цен на нефть. Цена на марку Brent снижалась до уровня $60,29, от которого она резко отскочила вверх. Котировки выросли на 4% после того, как Россия согласилась продолжить сотрудничать с ОПЕК, а отчет по запасам нефтепродуктов в США оказался лучше ожиданий.

Главной темой четвертого квартала и 2019 года является торговая война между США и Китаем. Эмоциональные посты Трампа в отношении Китая как придают оптимизм инвесторам в отношении сделки, так и пессимизм. Во вторник Трамп заявил, что Штаты повысят тарифы на китайский импорт, если с Пекином не будет заключено торговое соглашение. Это приведет к эскалации конфликта.

Обострение ситуации вокруг Гонконга и обсуждение в Конгрессе США закона о поддержке демократии в Гонконге осложняет торговые переговоры двух стран. Китай попросил Вашингтон не вмешиваться в проблемы других стран.

За счет роста нефтяных котировок рубль отыграл большую часть потерь у иностранных валют, но закрыл день в минусе. На торгах Азии цена на нефть корректируется. Учитывая, что ситуация со сделкой остается неопределённой, то давление на рубль сохранится.

Сегодня на торгах Московской биржи к 13:00 рубль умеренно укрепляется к доллару и евро. До конца недели негативный фон нивелирует налоговый период. Я по-прежнему придерживаюсь консолидации пары доллар/рубль около уровня 63,80 руб., евро/рубль – на отметке 70,65 руб.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»