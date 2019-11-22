ИАЦ "Альпари": «Газпром» молодец, но рынку нужны идеи

К вечеру четверга российский рынок ценных бумаг оказался на распутье. С одной стороны, внешний фон явно ухудшается, а пауза в торговом противостоянии США с Китаем приобретает все более зловещие черты. С другой стороны, цены на нефть бодро отрастают, и это поддерживает бумаги компаний нефтегазового сектора, а те в свою очередь не дают индексам сползать вниз.

Индекс МосБиржи консолидируется около 2933 пунктов, и здесь пока без особенных вариантов «боковик» в границах 2915-2945 пунктов. Индекс РТС чуть приподнялся в область 1450 пунктов, но без драйверов потенциал роста ограничен.

Акции «Газпрома» сегодня в фаворитах спроса. Катализатором стала информация о том, что на МосБирже продадут 3,59% обыкновенных акций газового монополиста. Он может «весить» более 200 млрд руб. Ликвидность — это прекрасно, но сегодня среди инвесторов и не было активной потребности покупать, и ввиду этого подъем бумаг «тяжеловеса» выглядит необычно.

В минусе держатся бумаги «Полюс Золота», которые легли в нисходящий канал еще 7 ноября и пока только подтверждают его. После пробоя промежуточного сопротивления на уровне 6800 «медведям» откроется дорога к 6565 руб., хотя очень похоже на то, что потенциал снижения локально исчерпан и бумаги могут застрять в боковом канале.

Рубль слегка укрепляется в парах с иностранными валютами. Доллар США утянуло к 63,72 руб., но это никак не отменяет коридора 63,65-64,15. Евро/рубль продолжает болтаться в границах 70,50-71,25 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»