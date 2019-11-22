ПСБ: Сегодня динамика индекса Мосбиржи будет определять реакцией инвесторов на новости от Газпрома

Активность торгов на глобальных рынках по-прежнему невысока. Последние несколько дней проходили для рисковых активов в режиме умеренной коррекции в первую очередь на фоне сомнений относительно возможности заключения торгового соглашения первой фазы между США и Китаем до конца этого года, но какой-либо масштабной реакции на эти новости рынки не показали. Напомним, что пока еще сохраняется риск того, что в середине декабря американские власти введут новые анонсированные ранее пошлины на китайские товары, однако участники рынка, похоже, предполагают, что администрация Трампа отложит их введение, пока процесс торговых переговоров продолжается (также эту идею поддержало сегодня китайское издание South China Morning Post).

Из других новостей отметим, что вчера Президент США Д.Трамп утвердил резолюцию о временном финансировании федерального правительства до 20 декабря, тем самым на время сняв риски нового «шатдауна». Опубликованные вчера протоколы с последнего заседания Европейского Центрального банка не принесли новых идей (здесь большое внимание будет приковано к декабрьскому заседанию, которое впервые пройдет под председательствованием К.Лагард). Из предстоящих событий сегодняшнего дня отметим публикацию предварительных индексов деловой активности в ЕС и США, и обратим внимание, что консенсус-прогнозы предполагают некоторое улучшение индексов в обоих регионах как в промышленности, так и в сфере услуг. В целом внешний фон на утро сегодняшнего дня мы оцениваем как слабо позитивный, отмечая локальный рост фьючерсов на американские индексы в рамках азиатских торгов и восстановление нефтяных котировок к локальным максимумам.

Российский фондовый рынок завершил вчерашние торги скромным ростом на 0,2% по индексу МосБиржи, причем весь этот рост был обеспечен ростом акций Газпрома. Как стало известно сегодня утром, размещение пакета акций компании пройдет по цене в 220,72 руб. (на 13% ниже уровней вчерашнего закрытия), что, соответственно, может обусловить давление на акции и, учитывая долю Газпрома в индексе, в целом на индекс МосБиржи на открытии торгов. При этом среднесрочно продажа казначейских акций позитивна для компании как минимум за счет роста free float и потенциального увеличения доли в индексах.



Михаил Поддубский

Главный аналитик

Отдел экономического и отраслевого анализа

Управление аналитики и стратегического маркетинга

Дирекция стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"