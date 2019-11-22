ИАЦ «Альпари»: Валютная пара EUR/USD, цена зацепилась за балансовую линию

В четверг, 21 ноября, торги по евро завершились снижением. Оптимизм, вызванный новостями из Китая на европейской сессии, угас на американской сессии. Обновив максимум курс евро скорректировался до 1,1052. Падение составило больше 40 пунктов. Торговая война США с Китаем остается основной темой всех рынков. Доллар США укрепился против основных валют, чему способствовали благоприятные данные по рынку жилья США и повышение доходности 10-летних американских гособлигаций.

На пятницу сформирован горизонтальный канал. Отбой был от нижней линии канала. Текущий курс 1,1070. Цена находится около балансовой линии и подошла к ней снизу, поэтому по прогнозу жду падения курса до 1,1050. Могу ошибаться, но сегодня последний торговый день недели, а неопределённость в отношении торгового соглашения сохраняется. Кроссы с евро растут, а значит, покупатели сильны сейчас. Они могут мощным движением поднять курс до 1,1085 и только потом начать снижаться.

10:00 мск Германия заявит об изменении объема ВВП за третий квартал.

11:15 до 12:00 мск выйдут индексы деловой активности в секторе услуг и производственном секторе за ноябрь во Франции, Германии, еврозоне.

16:30 мск Канада сообщит об изменении объема розничных продаж за сентябрь.

17:45 мск США опубликуют индекс деловой активности в производственном секторе и индекс PMI для сферы услуг за ноябрь.

18:00 мск США представят индекс настроений потребителей от Университета Мичигана за ноябрь.

21:00 мск Baker Hughes опубликует отчет по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»