«Открытие»: На старте торгов рынок может уйти в минус

Андрей Кочетков, ведущий аналитик брокерской компании банка «Открытие»

По итогам торгов 21 ноября индекс МосБиржи вырос на 0,21% до 2942,60 п., а РТС укрепился на 0,44% до 1454,74 п. В целом ситуацию на российском рынке нельзя было назвать позитивной. С первых минут продавцы были более активными, но карты им в очередной раз спутал «Газпром» (+2,56%). Компания закрыла книгу заявок на покупку 3,59% акций при общем объёме заявок на 237748,76 млн рублей. Кроме того, от компании ждут объявления 5 декабря новой стратегии роста дивидендных выплат. В остальном можно говорить о влиянии на рынок риска очередного провала переговоров между США и Китаем. К вечеру ситуация несколько разрядилась после заявлений Министерства торговли КНР о стремлении к сделке и приглашении американских переговорщиков для дальнейшего согласования соглашения первой фазы. Однако отечественный рынок оставил эти новости без особого внимания. В лидерах дня были бумаги «Распадской» (+2,02%), Yandex (+1,38%), «АЛРОСА» (+0,94%) и «Мосэнерго» (+0,93%). Слабее всех оказались «Полюс» (-2,96%), «ОГК-2» (-2,59%), «Детский Мир» (-2,31%) и «РусАгро» (-1,48%). Объём сделок на основной секции Московской биржи вырос до 85,052 млрд рублей.

Рубль в течение дня укреплял свои позиции. Этому способствует налоговый период, да и вторичное размещение акций «Газпрома». К вечеру в пользу рубля заговорила нефть, которая преодолела отметку $63 за баррель Brent. Представители OPEC говорят о том, что сделка по ограничению добычи может быть продлена, хотя мало кто в этом сомневается. Новости о торговых переговорах также оказывали позитивное влияние, хотя рисков срыва всё ещё много. Тем не менее в ближайшее время рубль может остаться стабильным или даже укрепиться. Надежды на сговорчивость Пекина и Вашингтона ещё не иссякли. К вечеру четверга доллар слабел на 0,27% до 63,72, а евро дешевел на 0,4% до 70,417.

Американский рынок снижается третью сессию подряд. Вновь можно говорить о том, что на Wall Street нет уверенности в итоге торговых переговоров с Китаем. С одной стороны, как пишет Wall Street Journal, вице-премьер Лю Хэ пригласил официальных американских переговорщиков на очередную встречу, а, с другой, Сенат и Палата представителей США принимают законопроекты в поддержку протестующих в Гонконге. Китай заявляет о стремлении заключить сделку, но требует поэтапной отмены импортных пошлин, но президент Д. Трамп вновь угрожает повышением пошлин, если сделки не будет. Индекс опережающих экономических индикаторов от Conference Board снизился до -0,1%. Число первичных обращений за пособием по безработице осталось на уровне 227 тыс. за прошлую неделю. Лишь индекс производственной активности ФРБ Филадельфии оказался довольно сильным, так как вырос до 10,4 п. с 5,6 п. в октябре. Событием дня стали новости о том, что брокер Charles Schwab (+7,33%) может купить TD Ameritrade (+16,92%). Tesla (+0,74%) показала новый пикап космического вида. По итогам торгов DJIA снизился на 0,2% до 27766,29 п., а S&P 500 упал на 0,16% до 3103,54 п.

Неопределённость с торговыми переговорами также оказывала влияния на азиатские рынки. Региональная статистика преимущественно была негативной. Предварительный PMI в сфере производства Австралии упал до 49,9 п. с 50,0 п. в октябре, а в сфере услуг до 49,5 п. с 50,1 п. В Японии производственный PMI поднялся до 48,6 п. с 48,4 п., а в сфере услуг до 50,4 п. с 49,7 п. Инфляция в Японии оставалась на уровне 0,2%. К 8:40 мск NIKKEI 225 – 23141,18 п. (+0,45%), Hang Seng – 26531,75 п. (+0,25%), Shanghai Composite – 2889,81 п. (-0,48%).

Нефть накануне показала существенный рост на новостях о готовности OPEC и России продлить ограничения добычи. Росту также способствовали заявления из Китая о решимости заключить торговую сделку. Стоит также вспомнить о сокращении запасов на терминале в Кушинге на 2,3 млн бар. Однако утро пятницы нефть встретила в минусе, так как заявления из Китая пока не получают подтверждения со стороны США. К 9:00 мск Brent – $63,53 (-0,69%), WTI – $58,14 (-0,75%), золото – $1466 (+0,16%), медь – $5783,85 (+0,00%), никель – $14365 (-0,83%).

Индекс доллара снижался на 0,06% до 97,93 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США оставалась на уровне 1,78%. К 9:00 мск пара EUR/USD – $1,106 (+0,06%), GBP/USD – $1,292 (+0,12%), USD/JPY – 108,61 (-0,01%).

Следующие макроэкономические события запланированы на пятницу:

10:00 мск уточнение ВВП Германии за III квартал;

11:30 мск выступает президент ЕЦБ Кристин Лагард;

12:00 мск предварительные индексы деловой активности еврозоны (до этого выйдут аналогичные показатели по отдельным странам);

12:30 мск предварительные индексы деловой активности в Великобритании;

17:45 мск предварительные индексы деловой активности США;

18:00 мск индекс потребительского доверия университета Мичигана;

21:00 мск отчёт Baker Hughes по активным буровым установкам.

Внешний фон перед стартом торгов в России нейтральный. Рынки продолжают бояться срыва переговоров, но сообщения в прессе всё же указывают на то, что Китай и США могут согласовать сделку уже в текущем году. В начале торгов на российском рынке нельзя исключать продолжения распродаж, хотя прямых поводов для этого уже нет. Впрочем, акции «Газпрома» могут утянуть индексы вниз, так как цена размещения оказалась ниже рыночной оценки. По сообщениям Reuters, стоимость акции составила 220,72 рублей.