ИАЦ «Альпари»: Рубль игнорирует негативные прогнозы

В четверг, 21 ноября, рубль прекратил сомнения и пошёл в рост. При закрытии торгов четверга обменный курс доллара США расчётами «на завтра» упал на 18 коп. (-0,28%), до 63,71 руб. Курс евро упал ещё сильнее, на 25 коп., до 70,45 руб. Поддержку рублю оказывает начинающийся налоговый период и цены на нефть.

Цена на нефть сорта Brent в четверг продолжила рост и подорожала на 1,7%, до $62,76 за баррель в ожидании, что страны-участницы «ОПЕК+» продлят квоты на сокращение добычи нефти до июня 2020 года. Также на цену нефти позитивно влияет приближающееся IPO Saudi Aramco. Сегодня с утра цена Brent корректируется вниз, теряя 0,33%.

Глобальное рейтинговое агентство Moody’s Investor Service в четверг объявило о снижении прогноза рейтингов развивающихся рынков до «негативного» в связи с ожидаемым замедлением темпов роста в развивающихся странах в 2020 году до 4,5%. К группе риска, по оценкам агентства, относятся такие страны как Китай, Россия, Мексика и Индия, в них ожидается наибольшее замедление темпов роста. Однако рубль проигнорировал негативный прогноз рейтингового агентства.

Сегодня на открытии торгов динамика курса рубля может оказаться разнонаправленной. Пока сохраняем неизменными прогноз по курсу доллара в 63,5-64,5 руб. и прогноз по курсу евро в 70-71 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»