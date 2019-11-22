ИАЦ «Альпари»: Нефть поддержала рубль

В четверг, 21 ноября, торги завершились снижением по рублевым парам. Пара доллар/рубль снизилась на 0,27%, до 63,72 руб., евро/рубль – на 0,4%, до 70,41 руб., фунт/рубль – на 0,45%, до 80,18 руб.

Торги на Мосбирже открылись снижением по рублевым парам на фоне отсутствия снижения цен на нефть, а также позитивного настроения участников рынка в начале европейской сессии. Когда Министерство торговли КНР заявило, что слухи о разногласиях между Китаем и США в ходе торговых переговоров неверны, рубль усилил свои позиции против иностранных валют.

Дополнительную поддержку ему оказывал налоговый период, а также подорожавшая нефть в ответ на сообщение, что страны ОПЕК+ могут продлить срок действия соглашения об ограничении добычи.

В пятницу, 22 ноября, на торгах в Азии баррель Brent торгуется в небольшом минусе. Вчерашний рост до $64 придал покупателям уверенности. Если драйверов для роста не будет на американской сессии, то от $64,60 ждем нисходящей коррекции в район $62,75 за баррель.

Рубль стабилен против доллара США в районе 64 руб. Наибольший прогресс у него вчера наблюдался против евро и фунта, поскольку они подешевели к доллару. Основной причиной ухода от риска стала неопределённость в отношении сделки между США и Китаем. Инвесторы не верят, что сделка будет заключена в этом году.

Отношения Вашингтона и Пекина осложнил тот факт, что американский Сенат принял законопроект «О правах человека и демократии в Гонконге». Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил в четверг, что Пекин намерен дать ответ Вашингтону.

Потом агентство Reuters написало, что Президент США Дональд Трамп подтвердил, что переговоры с Китаем в рамках первого этапа проходят не так успешно, как хотелось бы рынкам. Также появились слухи, что сделку перенесут на 2020 год и еще неизвестно отменят Штаты пошлины 15 декабря или нет.

Если свести поступившую информацию в единое целое, то риски срыва сделки возросли, чтобы нам говорили. Сегодня в 11:00 мск на торгах Московской биржи курсы доллара и евро практически не меняются к рублю.

Пары доллар/рубль появилась техническая возможность вернуться к уровню 63,50 руб. Сегодня пятница, поэтому следите за защитными активами. Если они продолжат снижаться, то тогда рубль укрепится в конце недели. Если нет, то курс доллара сохранит боковое движение около 64 руб.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»