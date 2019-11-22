Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 22 ноября: 3 015,0601 руб/1 г золота и 35,1300/1 г серебра
22 ноября 2019
ЦБ РФ с 22 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 3 015,0601 руб.
- 1 грамм серебра - 35,1300 руб.
- 1 грамм платины - 1 871,9700 руб.
- 1 грамм палладия - 3 620,7800 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
22,4200 р. (0,74%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,1200 р. (0,34%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
5,2300 р. (0,28%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
14,2300 р. (0,39%).
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