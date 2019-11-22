Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 22 ноября: 3 015,0601 руб/1 г золота и 35,1300/1 г серебра ЦБ РФ с 22 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 015,0601 руб.

1 грамм серебра - 35,1300 руб.

1 грамм платины - 1 871,9700 руб.

1 грамм палладия - 3 620,7800 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 22,4200 р. (0,74%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1200 р. (0,34%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 5,2300 р. (0,28%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 14,2300 р. (0,39%) .

dims

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/ СИА /

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