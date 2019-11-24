Комментарии ПСБ: Рыночные тяжеловесы сдержали рост рынка Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ



В пятницу российский фондовый рынок предпринял неудачную попытку роста на позитивном внешнем фоне. Так, покупкам в наших акциях способствовала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent поднялся в район 64 долларов за баррель. Также «быков» поддерживала ситуация на западных фондовых площадках. В Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 0,6%, а в США после первого часа торгов Dow Jones поднялся на 0,2%, а S&P500 подтянулся на символические 0,04%. На таком фоне индекс МосБиржи к 18.30 мск. практически не изменился относительно уровней закрытия четверга, удерживая позиции в районе 2943 пунктов. Лидерами торгов стали акции МРСК ЦП и МосБиржи, рост которых превысил 2%. Не позволили нашему рынку продемонстрировать рост бумаги рыночных тяжеловесов - Газпрома и Норильского никеля, потерявшие более 1%. Также в аутсайдерах оказались акции Распадской и ИнтерРАО, снизившиеся на 1,6% и 1,7% соответственно. Охарактеризовать прошедшую неделю на нашем рынке можно как консолидацию над отметкой 2920 пунктов. В итоге, данный уровень перешел в разряд поддержек. В рамках следующей недели «быки» могут попробовать использовать его как опору в попытках возобновления восходящей динамики и возвращения к историческим максимумам.



На валютной секции Московской биржи котировки основных мировых валют к рублю практически не изменились. Так, к окончанию основной сессии доллар прибавлял в пределах 0,1%, торгуясь в районе 63,8 рубля, котировки евро не изменились относительно уровней закрытия четверга – европейская валюта удержала позиции в районе 70,4 рубля. Отметим, что в прошедшую неделю пара USD/RUB провела в диапазоне 63,5 – 64 рубля. Игроки проигнорировали восстановление рынка энергоносителей и приближение пика налоговых выплат, который приходится на начало следующей недели. В ближайшие сессии мы ожидаем сохранение долларом позиций в сложившимся коридоре. При этом с фундаментальной точки зрения рубль выглядит несколько переоцененным, а более адекватным для американской валюты видится диапазон 65 – 66 рублей за доллар. eg

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