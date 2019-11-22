ИК «Фридом Финанс»: Инвесторы ждут выхода предварительных данных по PMI от Markit

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Американский рынок акций 21 ноября закрылся умеренным снижением на фоне противоречивых новостей о ходе торговых переговоров между США и КНР. С одной стороны, сообщается, что Китай пригласил американских переговорщиков в Пекин для продолжения диалога. С другой — Конгресс США принял вызвавший недовольство китайских властей законопроект о поддержке протестующих в Гонконге.

К завершению основной сессии S&P 500 снизился на 0,16%, до 3104 пункта. В минусе закончили торги большинство секторов. В лидеры роста вышел энергетический сектор, прибавивший 1,6% благодаря позитивной динамики в ценах на нефть.

Мировые фондовые площадки предпринимают попытки возобновления роста в преддверии публикации предварительных данных по деловой активности и неоднозначных сигналов с фронтов торговой войны. Сегодня выйдет flash PMI от Markit в крупнейших экономиках мира. Ожидаемое восстановление промышленной активности повышает интерес к рисковым активам. Участники торгов по-прежнему ждут объявления даты и места переговоров между лидерами США и КНР, а также надеются на перенос ввода новых ввозных тарифов с 15 декабря. В то же время подписание Трампом законопроекта о поддержке протестующих в Гонконге грозит дополнительно осложнить отношения между Пекином и Вашингтоном.

Азиатские фондовые индексы показывают смешанную динамику. Японский Nikkei и гонконгский Hang Seng растут на 0,3%. Шанхайский CSI 300 падает почти на 1% на фоне заявления Си Цзиньпина о готовности заключить соглашение с США только на условиях равенства и уважения. Европейские площадки открылись в зеленом секторе в ожидании позитивных данных по деловой активности за ноябрь.

Спрос на безопасные активы остается слабым. Доходность 10-летних казначейских бондов США торгуется без изменений у 1,77%. Золото возвращается к $1470 за унцию после падения накануне. Нефть марки Brent поднимается к $64 за баррель, реагируя на сообщения о том, что страны ОПЕК собираются продлить соглашение об ограничении добычи до середины 2020 года. Аппетит к риску невысок. Ожидаем, что в ходе предстоящей сессии индекс S&P500 продолжит торговаться вблизи 3100 пунктов.

Из макроэкономической статистики сегодня стоит обратить внимание на публикацию предварительных данных по индексу деловой активности PMI от Markit в ноябре. Ожидается восстановление показателя до 51,5 с 51,3 в октябре. Рост деловой активности может дать надежду на стабилизацию промышленного производства, которое находится под давлением из-за торговых войн.

Техническая картина по S&P500 свидетельствует, что индекс избавился от перекупленности, но указывает на сохраняющуюся вероятность продолжение коррекции. Индикаторы MACD и RSI снижаются, что может говорить о слабеющем моменте. Уровнями поддержки для индекса широкого рынка остаются отметки 3070 и 3025 пунктов. В случае их тестирования и успешного удержания индекс способен возобновить рост, который может стать более устойчивым.