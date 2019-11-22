ИАЦ «Альпари»: Биржевой календарь - внимание на телекоммуникации

Темпы роста российского фондового рынка становятся все медленнее и медленнее. Так, за последний месяц темпы роста индекса МосБиржи замедлились до 5%, на уровне в 2942,6 пункта. А индекс РТС замедлил свой рост до 4,8%, его значение за месяц достигло только 1454,74 пункта. Рынок нервничает из-за глобальной неопределённости вокруг торговой сделки США и Китая, однако дивиденды и сильные финансовые результаты крупных корпораций не позволяют полностью сменить растущий тренд. Что нового и важного мы узнаем на следующей неделе?

Группа «ФосАгро» подкормила рост выручки

В понедельник, 25 ноября, группа «ФосАгро», один из крупнейших в мире производителей фосфоросодержащих удобрений, опубликует финансовые результаты по МСФО за третий квартал и девять месяцев 2019 года. За первое полугодие 2019 года компания показала сильные результаты: её выручка по МСФО выросла в годовом исчислении на 17%, до 130,4 млрд руб., EBITDA очень сильно выросла на 31%, до 43 млрд руб., а скорректированная чистая прибыль повысилась в годовом исчислении на 26%, до 22,7 млрд руб. Учитывая, что, согласно опубликованным операционным результатам «ФосАгро», группа увеличила производство удобрений за девять месяцев 2019 года на 7,2% в годовом исчислении, результаты по МСФО за девять месяцев тоже ожидаются хорошими, можем увидеть более высокие темпы роста выручки. Наша целевая цена по акциям «ФосАгро» равна 2500 руб. за акцию, рекомендация — «держать».

«МТС» опять на шаг впереди: обновляя стратегию

25 ноября ожидается ещё одно значимое событие: один из ведущих российских операторов связи «МТС» представит новую стратегию на 2020-2022 годы. Об этом руководство компании объявило ещё месяц назад. Детали будущей презентации держатся в секрете, однако, скорее всего, «МТС», которая ещё два года назад начала позиционировать себя как цифрового оператора, сделает особый акцент в презентации на цифровых технологиях. Напомним, что осенью 2018 года «МТС» уже представляла инвесторам стратегию на 2019-2021 годы, согласно которой, компания должна будет обеспечить клиентам интегрированный набор цифровых сервисов. Слоганом прошлогодней стратегии стали «Данные, диджитализация, дивиденды». В 2018 году предполагалось, что эта стратегия будет бессрочной, но периодически, примерно раз в год, будет обновляться, так что у инвесторов, участвующих в презентации, появляется возможность сравнить, что изменилось в новой стратегии по сравнению с задачами, поставленными ещё в прошлом году. Наша целевая цена по акциям «МТС» составляет 340 руб. за акцию, рекомендуем «покупать» бумаги сроком на год.

Стань акционером «Ростелекома» и получи долю в Tele2

В понедельник произойдёт ещё одно важное для рынка акций событие – закрытие реестра для участия во внеочередном общем собрании акционеров «Ростелекома». Само ВОСА пройдёт 18 декабря 2019 года в форме заочного голосования. В повестке дня – единственный вопрос об увеличении уставного капитала «Ростелекома» путём выпуска дополнительных акций. В случае одобрения дополнительной эмиссии на внеочередном общем собрании акционеров новый выпуск акций «Ростелекома» будет размещен по закрытой подписке в пользу банка «ВТБ». Допэмиссия, как ранее сообщали СМИ, проводится для целей приобретения «Ростелекомом» 55-процентной доли в операторе связи «Т2 РТК Холдинг», оказывающем услуги в России под торговой маркой Tele2. В настоящее время «Ростелекому» уже принадлежит 45% акций «Т2 РТК Холдинг». Согласно условиям сделки «Ростелекома» с «ВТБ», за 45-процентную долю в Tele2 «Ростелеком» заплатит 108 млрд руб., из которых 66 млрд руб. он планирует привлечь от дополнительной эмиссии, и ещё 10% своих акций эмитент обменяет на 10-процентную долю в Tele2. Наша целевая цена по обыкновенным акциям «Ростелекома» составляет 83 руб. за акцию, рекомендуем «держать» бумаги.

На следующей неделе прогнозируем по индексу РТС 1430-1480 пунктов, а по индексу МосБиржи – снова 2920-2970 пунктов.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»