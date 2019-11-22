ИАЦ «Альпари»: «Британец» подешевел на опубликованной статистике

На торгах в Европе основные валюты демонстрируют смешанную динамику. Лидером по росту является новозеландский доллар, по снижению – британский фунт.

«Британец» упал на 78 пунктов, до 1,2851, на фоне разочаровывающих данных PMI в производственном секторе и секторе услуг за ноябрь. Производственный индекс PMI составил 48,3 пункта против прогноза 48,9 (предыдущее значение было 49,6), сервисный индекс PMI составил 48,6 пункта против прогноза 50,1 (предыдущее значение было 50,0).

Единая валюта тоже оказалась под давлением, несмотря на рост пары евро/фунт. Пара EUR/USD снижалась до 1,1047. Новый глава ЕЦБ Кристин Лагард планирует пересмотреть денежно-кредитную политику в еврозоне. Техническая картина на стороне продавцов. Ближайшая цель находится на 1,1040.

Участники рынка сейчас следят за тем, подпишет президент США Дональд Трамп законопроект о защите прав человека в Гонконге, который одобрен в Сенате и Палате представителей США, или нет. Если подпишет, то Китай может приостановить торговые переговоры.

Европейская статистика:

Предварительный индекс деловой активности в производственной сфере в Германии составляет 43,8 (прогноз был 42,9, предыдущее значение составляло 42,1).

Предварительный индекс деловой активности в сфере услуг в Германии составляет 51,3 (прогноз был 52,0, предыдущее значение составляло 51,6).

Предварительный индекс деловой активности в производственной сфере в еврозоне 46,6 (прогноз был 46,4, предыдущее значение 45,9).

Предварительный индекс деловой активности в сфере услуг в еврозоне составляет 51,5 (прогноз был 52,5, предыдущее значение составляло 52,2).

Индекс валового внутреннего продукта в Германии составил 0,1% кв/кв, 1,0% г/г (прогноз был 0,1% кв/кв, 0,5% г/п, предыдущие значения составляло 0,3% кв/кв, -0,2% кв/кв).

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»